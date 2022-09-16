ЦБ обеспокоен высокими инфляционными ожиданиями россиян на фоне снижения цен

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Банк России обеспокоен тем, что инфляционные ожидания населения остаются на повышенном уровне и даже немного выросли, несмотря на то, что общий уровень цен несколько месяцев снижается.

Об этом на пресс-конференции заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Такого не наблюдалось в прежние периоды замедления инфляции, например, в 2019 году", - отметила она.

14 сентября ЦБ сообщил, что инфляционные ожидания населения, как показал опрос "инФОМ", в сентябре выросли до 12,5% с 12% в августе, вернувшись на апрельский уровень.

Годовая инфляция на 12 сентября замедлилась примерно до 14,05% с 14,30% на конец августа и 15,10% на конец июля.