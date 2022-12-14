В декабре инфляционные ожидания россиян не изменились

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Банк России в преддверии заседания совета директоров по ключевой ставке опубликовал оценку инфляционных ожиданий населения: в декабре они практически не изменились.

Как показал опрос "инФОМ", инфляционные ожидания граждан в декабре составили 12,1% по сравнению с 12,2% в ноябре. В октябре ожидания достигали 12,8%, в сентябре - 12,5%.

Оценка наблюдаемой населением инфляции в декабре снизилась до 16,3% с 17,6%.

Инфляционные ожидания - один из важных факторов, которые ЦБ учитывает при принятии решения по ставке. Очередное заседание совета директоров Банка России по денежно-кредитной политике пройдет в ближайшую пятницу, 16 декабря.

ЦБ в 2021 году решил публиковать данные о динамике инфляционных ожиданий по мере поступления данных, даже если это выпадает на "неделю тишины".