Российскую "дочку" VW возглавил ее директор по персоналу Геррит Шпенглер

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Гендиректором российского представительства германского автоконцерна Volkswagen (ООО "Фольксваген Груп Рус") назначен директор по персоналу компании Геррит Шпенглер, следует из данных ЕГРЮЛ.

Эти изменения были внесены в реестр 14 сентября.

Шпенглер сменил на должности Штефана Меху. Меха возглавил российскую "дочку" VW в начале 2021 года, сменив на должности Маркуса Озеговича, руководившего ей в течение 10 лет. Как отмечается в сообщении на сайте автоконцерна, Меха возглавит марку Volkswagen в Китае, а также направление продаж автоконцерна в этой стране.

Шпенглер работает в VW с 2016 года. Он пришел на должность руководителя группы по организации центральных функций, где, как отмечает компания, помимо прочего, уделял особое внимание вопросам управления персоналом. На пост директора по персоналу в ООО "Фольксваген Груп Рус" был назначен в 2020 году.

Завод "Фольксваген Груп Рус" мощностью 225 тысяч автомобилей в год расположен в индустриальном парке "Грабцево" в Калуге. До начала весны предприятие выпускало автомобили Volkswagen Polo, Volkswagen Tiguan и Skoda Rapid. Также в Калуге работал завод бензиновых двигателей мощностью 150 тысяч единиц продукции в год.

Кроме того, VW с 2012 года вел контрактную сборку на мощностях "ГАЗа" в Нижнем Новгороде, где последнее время до весны выпускались Skoda Octavia, Skoda Karoq и Skoda Kodiaq, а также Volkswagen Taos. "Коммерсант" в начале лета сообщал, что VW предложил сотрудникам, задействованным на контрактной сборке автомобилей на нижегородской площадке "ГАЗа", добровольно уволиться с компенсацией шести окладов. В начале июля "дочка" VW в России сообщала, что закроет свой офис в Нижнем Новгороде, сократив около 60 его сотрудников.

В начале марта VW сообщил, что приостановит производство автомобилей в России. "Ведомости" в конце июля писали, что VW хочет продать свой завод в России, называя потенциальным покупателем компанию "Азия Авто" из Казахстана.