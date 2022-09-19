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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

Globaltrans поставил программу buyback на паузу

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Globaltrans держит программу buyback на паузе, ранее выкупленные акции погасит, сообщил финансовый директор компании Александр Шенец на интернет-конференции.

"Есть у нас программа выкупа акций в объеме до 10% от акционерного капитала. Должен сказать, что на текущий момент нам технически сложно ее реализовывать в силу различных ограничений. Что хотел бы отметить в связи с этим, это то, что у нас принято решение о погашении ранее выкупленных уже казначейских акций в сумме 0,24% от акционерного капитала, что позитивно скажется на стоимости компании. Процедуры необходимые мы запустили, соответственно, по результатам объявим", - заявил он.

"В текущей ситуации мы продолжим, во-первых, погашать текущую задолженность перед банками и будем поддерживать высокий уровень денежных остатков на наших счетах. Мы не исключаем покупку вагонов, мы также не исключаем какие-то сделки M&A, в том случае, если будут на рынке появляться какие-то привлекательные возможности. В принципе, хочу отметить, что мы видим перспективы как на рынке полувагонов, так и на рынке цистерн, ну и, с точки зрения новых вагонов могу сказать, что в принципе мы смотрим и на новые, и на б/у", - рассказал Шенец.

Globaltrans занимается железнодорожными перевозками металлургических грузов, нефтепродуктов, строительных грузов и угля.

Основателям компании - Никите Мишину и Андрею Филатову - принадлежит по 11,5% акций, Константину Николаеву - 10,8%. Через совместную структуру бизнесмены владеют еще 0,9%. У члена совета директоров Globaltrans Александра Елисеева - 5,1%, у директора по стратегии и главы совета Сергея Мальцева - 3,1%. Под контролем менеджмента - 0,2%, 0,04% акций являются казначейскими. Free float - 56,9% (GDR торгуются на Московской бирже, торги на Лондонской фондовой бирже приостановлены).

Globaltrans Александр Шенец
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