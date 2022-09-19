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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:37

Globaltrans утроил полугодовую прибыль по МСФО

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - В I полугодии 2022 года чистая прибыль Globaltrans по МСФО выросла в три раза в годовом измерении и составила 12,3 млрд рублей, сообщила компания.

Скорректированная выручка выросла за отчетный период в 1,7 раза, до 42,6 млрд рублей, скорректированная EBITDA - в 2,6 раза - до 27 млрд рублей.

Globaltrans специализируется на железнодорожных перевозках металлургических грузов, нефтепродуктов, строительных грузов и угля.

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Globaltrans
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