Финдиректор Globaltrans объяснил, что по дивидендам не найдено идеальное решение для всех

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Дивиденды остаются приоритетом для Globaltrans, но компания пока не нашла "идеального решения" для всех акционеров, сообщил "Интерфаксу" через пресс-службу финансовый директор компании Александр Шенец.

"Мы активно изучаем различные варианты. Пока идеального решения нет, мы работаем над этим. Задача - максимально учесть интересы нашего широкого круга акционеров, в том числе в вопросах выплаты дивидендов. При этом дивиденды остаются нашим приоритетом", - сообщил он.

О приостановке выплат дивидендов Globaltrans сообщил в марте 2022 года: "... Выплата финальных дивидендов за 2021 г. временно приостановлена в связи с техническими ограничениями на вывод денежных средств в холдинговую компанию на Кипре, а также с целью создания запасов ликвидности".

В отчетности, представленной 19 сентября, компания сообщила, что "выплата дивидендов остается приостановленной в связи с отсутствием технической возможности по перечислению денежных средств в холдинговую компанию".

Globaltrans специализируется на железнодорожных перевозках металлургических грузов, нефтепродуктов, строительных грузов и угля.

Основателям компании - Никите Мишину и Андрею Филатову - принадлежит по 11,5% акций, Константину Николаеву - 10,8%. Через совместную структуру бизнесмены владеют еще 0,9%. У члена совета директоров Globaltrans Александра Елисеева - 5,1%, у директора по стратегии и главы совета Сергея Мальцева - 3,1%. Под контролем менеджмента - 0,2%, 0,04% акций являются казначейскими. Free float - 56,9% (GDR торгуются на Московской бирже, торги на Лондонской фондовой бирже приостановлены).