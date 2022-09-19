Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

Финдиректор Globaltrans объяснил, что по дивидендам не найдено идеальное решение для всех

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Дивиденды остаются приоритетом для Globaltrans, но компания пока не нашла "идеального решения" для всех акционеров, сообщил "Интерфаксу" через пресс-службу финансовый директор компании Александр Шенец.

"Мы активно изучаем различные варианты. Пока идеального решения нет, мы работаем над этим. Задача - максимально учесть интересы нашего широкого круга акционеров, в том числе в вопросах выплаты дивидендов. При этом дивиденды остаются нашим приоритетом", - сообщил он.

О приостановке выплат дивидендов Globaltrans сообщил в марте 2022 года: "... Выплата финальных дивидендов за 2021 г. временно приостановлена в связи с техническими ограничениями на вывод денежных средств в холдинговую компанию на Кипре, а также с целью создания запасов ликвидности".

В отчетности, представленной 19 сентября, компания сообщила, что "выплата дивидендов остается приостановленной в связи с отсутствием технической возможности по перечислению денежных средств в холдинговую компанию".

Globaltrans специализируется на железнодорожных перевозках металлургических грузов, нефтепродуктов, строительных грузов и угля.

Основателям компании - Никите Мишину и Андрею Филатову - принадлежит по 11,5% акций, Константину Николаеву - 10,8%. Через совместную структуру бизнесмены владеют еще 0,9%. У члена совета директоров Globaltrans Александра Елисеева - 5,1%, у директора по стратегии и главы совета Сергея Мальцева - 3,1%. Под контролем менеджмента - 0,2%, 0,04% акций являются казначейскими. Free float - 56,9% (GDR торгуются на Московской бирже, торги на Лондонской фондовой бирже приостановлены).

Globaltrans Александр Шенец
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Капитализация Meta упала ниже $400 млрд впервые с января 2019 г.

Мантуров сообщил об обсуждении отмены НДС на продукты с истекающим сроком годности

Решение о параллельном импорте алкоголя могут принять до конца сентября

Решение о параллельном импорте алкоголя могут принять до конца сентября

ЦБ ужесточит требования к ипотеке с низким взносом на первичном рынке жилья

ЦБ ужесточит требования к ипотеке с низким взносом на первичном рынке жилья

"Магнит" задумался о возможности производства растительного "мяса"

Законопроект Минфина о цифровых валютах даст бизнесу право расчетов в крипте

Кабмин РФ предложил продлить до 31 марта 2023 г. срок действия "кредитных каникул"

Кабмин РФ предложил продлить до 31 марта 2023 г. срок действия "кредитных каникул"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });