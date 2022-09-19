Globaltrans приостановил выплату дивидендов из-за технических ограничений

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Выплаты дивидендов Globaltrans пока приостановлены из-за технических ограничений, говорится в отчетности компании.

"Выплата дивидендов остается приостановленной в связи с отсутствием технической возможности по перечислению денежных средств в холдинговую компанию", - указала компания.

О приостановке выплат дивидендов Globaltrans сообщил в марте 2022 года в отчетности за 2021 год по МСФО.

"... Выплата финальных дивидендов за 2021 г. временно приостановлена в связи с техническими ограничениями на вывод денежных средств в холдинговую компанию на Кипре, а также с целью создания запасов ликвидности", - говорилось в сообщении.



Целевой уровень финальных дивидендов за 2021 год Globaltrans ожидался на уровне 28 рублей на акцию.

Globaltrans специализируется на железнодорожных перевозках металлургических грузов, нефтепродуктов, строительных грузов и угля.

Новость дополняется