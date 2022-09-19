Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:37

Globaltrans приостановил выплату дивидендов из-за технических ограничений

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Выплаты дивидендов Globaltrans пока приостановлены из-за технических ограничений, говорится в отчетности компании.

"Выплата дивидендов остается приостановленной в связи с отсутствием технической возможности по перечислению денежных средств в холдинговую компанию", - указала компания.

О приостановке выплат дивидендов Globaltrans сообщил в марте 2022 года в отчетности за 2021 год по МСФО.

"... Выплата финальных дивидендов за 2021 г. временно приостановлена в связи с техническими ограничениями на вывод денежных средств в холдинговую компанию на Кипре, а также с целью создания запасов ликвидности", - говорилось в сообщении.

Целевой уровень финальных дивидендов за 2021 год Globaltrans ожидался на уровне 28 рублей на акцию.

Globaltrans специализируется на железнодорожных перевозках металлургических грузов, нефтепродуктов, строительных грузов и угля.

Новость дополняется

Globaltrans
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Запасы газа в подземных хранилищах Европы превысили 85%

Brent подорожала до $91,9 за баррель на новости об отмене локдауна в Чэнду

Эрдоган выразил надежду на то, что АЭС "Аккую" заработает в 2023 году

"Норникель" готовится к переориентации на восток, но хочет сохранить позиции на западных рынках

"Норникель" готовится к переориентации на восток, но хочет сохранить позиции на западных рынках

Потанин заявил, что вступить в диалог по слиянию с "Русалом" не удалось

"Роснефть" готовит ответ в связи с передачей ее немецких активов под контроль ФРГ

"Роснефть" готовит ответ в связи с передачей ее немецких активов под контроль ФРГ

Заявление Банка России: Исчезающее пространство

Заявление Банка России: Исчезающее пространство

Минпромторг РФ предложил внести алкоголь в перечень для параллельного импорта

Минпромторг РФ предложил внести алкоголь в перечень для параллельного импорта

Рынок акций РФ завершил неделю распродажами на сигнале ЦБ о паузе в снижении ставки

Конец моратория на банкротство: от защиты к санации. Обзор

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });