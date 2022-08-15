Подсолнечник и подсолнечное масло дорожают в России на фоне роста экспортных цен

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Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Подсолнечник и подсолнечное масло дорожают в России на фоне роста экспортных цен, следует из отчета "СовЭкона".

На минувшей неделе цены на подсолнечник выросли на 500 рублей, до 25 700 рублей за тонну (средняя цена по европейской части России, без НДС), на подсолнечное масло - на 600 рублей, до 73 675 рублей за тонну (без НДС). Поддержку рынку оказали растущие экспортные цены на масло. Это первое повышение цен за последние два месяца, отмечают эксперты.

Цена подсолнечного масла в портах Азовского моря выросла на $40, до $1 430 за тонну благодаря повышению цен на соевое и пальмовое масло, а также на сырую нефть.

"Однако сложно ожидать дальнейшего роста цен на подсолнечник из-за низкого спроса и высокой экспортной пошлины на подсолнечное масло, - считают эксперты. - Спрос на подсолнечник на внутреннем рынке низкий, так как многие маслозаводы переходят к переработке рапса нового урожая".

"СовЭкон" напоминает, что экспортная пошлина на подсолнечное масло в августе установлена на уровне 15 987,1 рубля за тонну по сравнению с 8 615,9 рубля в июле. В сентябре пошлина может снизиться до 8,7 тыс. рублей при условии, что средний курс составит 60 рублей за доллар, прогнозируют эксперты. "Вероятно, экспортеры предпочтут ждать низких пошлин, пренебрегая экспортом в августе", - говорится в отчете.