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McDonald's списал $1,2 млрд из-за продажи бизнеса в России

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Корпорация McDonald's Corp., крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого обслуживания, сократила чистую прибыль во втором квартале 2022 года в 1,9 раза, списав $1,2 млрд в связи с продажей российского бизнеса.

Чистая прибыль компании в апреле-июне составила $1,19 млрд против $2,22 млрд годом ранее, говорится в ее отчете. Прибыль в расчете на акцию уменьшилась до $1,6 с $2,95 годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов составила $2,55 на акцию при консенсус-прогнозе экспертов, опрошенных FactSet, для этого показателя в $2,47 на акцию.

Компания списала $1,2 млрд, или $1,3 на акцию, в связи с продажей бизнеса в России, а также получила разовый доход в размере $271 млн, или $0,4 на акцию, в результате продажи разработчика инструментов персонализации продаж Dynamic Yield.

Квартальная выручка McDonald's уменьшилась до $5,72 млрд по сравнению с $5,89 млрд годом ранее. Эксперты в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $5,8 млрд.

Глобальные сопоставимые продажи McDonald's (рестораны, работающие более года) выросли во втором квартале на 9,7%, в США - на 3,7%. Ожидалось, что повышение составит соответственно 6,8% и 3,5%.

С начала 2022 года капитализация McDonald's снизилась на 6,6%.

McDonald's с 14 марта закрыл свои рестораны в России, а 16 мая компания объявила об уходе с российского рынка. Новым владельцем бизнеса McDonald's в России стал Александр Говор, который с 2015 года управлял 25 ресторанами в Сибири по франчайзингу. Его структура ООО "Клуб-Отель" получила 100% долей в ООО "Система ПБО" (бывшее ООО "Макдоналдс") и ООО "ДВРП" (через эту компанию McDonald's развивал сеть на Дальнем Востоке России).

McDonald's в течение 15 лет вправе на рыночных условиях выкупить бизнес обратно, сообщала Федеральная антимонопольная служба, которая одобрила сделку в начале июня.

Точки сети Говора начали открываться с 12 июня под названием "Вкусно и точка".

Сумму сделки Говор не раскрыл, но сказал, что американская корпорация продала свой российский бизнес за "символическую плату".

McDonald's Александр Говор ФАС Dynamic Yield США
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