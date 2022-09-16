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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

Ева Меркачева не против работы заключенных на стройках за достойную зарплату

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Член Совета при президенте по правам человека и Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева считает, что привлекать заключенных к работе на стройках "прогрессивно и очень правильно", но при определенных условиях. Ее видеообращение опубликовала пресс-служба СПЧ.

"Важный момент, чтобы это был профессиональный труд, чтобы после обучения не было никаких несчастных случаев, травм, чтобы условия были хорошие. Все это возможно организовать, и таким образом мы бы сделали большой шаг в социализации", - заявила правозащитница.

Когда она посещает колонии, многие заключенные говорят, что хотят получить в неволе профессию, которая точно будет востребована после освобождения, в том числе строительные специальности. Пока же подавляющее большинство заключенных занято на швейных производствах в своих колониях, отметила Меркачева, а на смягчение режима и перевод из колоний на принудительные работы в исправительные центры в настоящий момент могут рассчитывать около 200 тысяч осужденных.

"Главное условие - чтобы они получали нормальную зарплату, это бы всех мотивировало. Вообще труд заключенных считается слабо профессиональным, слабо замотивированным и поэтому некачественным. Но, поверьте мне, если бы они получали хорошие деньги, эта мотивация была бы у всех. Была бы очередь из тех, кто хочет и профессию строительную получить, а потом зарабатывать 50 и больше тысяч. Эти деньги они могут потратить чтобы купить продукты в колониях, эти деньги они могли бы также отсылать родственникам, поддерживали бы их.

Этот капитал, который образуется у заключенного при его зарплате, он помог бы решить массу проблем, в том числе после освобождения", - подчеркнула Меркачева.

15 сентября вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что осужденных по нетяжелым экономическим статьям могут допустить к строительным работам, такое предложение внесено в Минюст.

В середине августа в Торгово-промышленной палате России заявили, что двухлетний проект с участием ФСИН по отправке заключенных на стройки, показал свою состоятельность и имеет право на жизнь.

Ева Меркачева ОНК Москва СПЧ Марат Хуснуллин ФСИН
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