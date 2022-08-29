СПЧ выступил против упрощенной выдачи гражданства РФ мигрантам за работу в Донбассе

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) выступает против упрощенного предоставления российского гражданства мигрантам, работающим на восстановлении инфраструктуры в Донбассе и на подконтрольных России территориях Украины, заявил в понедельник председатель СПЧ Валерий Фадеев.

"Совет активно занимается миграционной проблемой и выступает против упрощенного предоставления гражданства РФ иностранцам, которые участвуют в волонтерской деятельности и восстанавливают объекты хозяйственного, военного, культурного и иного назначения в республиках Донбасса и на освобожденных территориях Украины. Это может привести к массовым потокам строителей из Средней Азии без знания русского языка и законов РФ за российским гражданством", - приводит слова Фадеева пресс-служба СПЧ.

Совет также считает, по его словам, что "не владеющие русским языком дети мигрантов не должны зачисляться в наши школы". "Иначе обучение всего класса будет сорвано" - считает глава СПЧ.

"О каком образовательном процессе можно говорить, если они ничего не понимают? Таких детей необходимо отправить на годовые подготовительные курсы по русскому языку и только после этого зачислять в общий класс. Полагаем, что у тех мигрантов, кто временно работает в России, нет оснований привозить сюда свои семьи. Тем более, что многие намеренно приезжают сюда рожать", - отметил Фадеев.