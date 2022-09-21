Решетников ждет среднегодовую безработицу в России в 2022 году на уровне 4,2%

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития ожидает незначительный рост уровня безработицы в России к концу 2022 года до 4,5% (с 3,9% в мае-июле - ИФ), заявил в совете Федерации руководитель ведомства Максим Решетников.

Министр в ходе выступления озвучил новый макропрогноз министерства на 2022-2025 годы, который правительство планируется рассмотреть 22 сентября.

В соответствии с презентацией министерства, представленной Решетниковым, среднегодовая безработица в 2022 году ожидается на уровне 4,2%, в 2023 году - 4,4%, в 2024 году - 4,3%, а в 2025 году - 4,1%.