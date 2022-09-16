Регистрируемая в РФ безработица держится на уровне не выше 0,9%

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Ситуация на рынке труда в РФ остается стабильной, численность зарегистрированных безработных остается на уровне 0,9% от общей численности работников. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.

"Ситуация на рынке труда остается стабильной. Численность зарегистрированных безработных не меняется и по-прежнему не превышает 0,9% от общей численности работников. В период с 5 по 12 сентября численность зарегистрированных безработных сократилась на 10,7 тыс. и составила 653,9 тыс. человек", - сказала Голикова, слова которой привели в аппарате вице-премьера в пятницу.

Количество граждан, работающих в режиме неполного рабочего дня или рабочей недели, снизилось на 6,7 тыс. до 121,5 тыс. человек, а число работников, находящихся в простое, снизилось до 93,9 тыс., уточнили в аппарате.

При этом, количество вакансий, размещенных на портале "Работа в России", выросло до 2,5 млн и в 3,8 раза превышает число зарегистрированных безработных.

В свою очередь, как отметил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, в рамках реализации федерального проекта "Содействие занятости" нацпроекта "Демография" продолжается приём заявок от граждан на профессиональное обучение. Профобучение уже получили свыше 60 тыс. человек - на 4 тыс. больше, чем неделей ранее.

Службы занятости в регионах продолжают реализацию проактивных мер. Организованы консультационные пункты как в центрах занятости, так и на территории работодателей, за организациями закреплены персональные кураторы. Проводятся мероприятия по профессиональному обучению работников промышленных предприятий, а также мероприятия по стимулированию работодателей к приему на работу отдельных категорий граждан.

"По итогам заседания регионам рекомендовано активизировать работу штабов по сохранению уровня занятости населения, а также активизировать работу по реализации федеральных мер поддержки рынка труда, особое внимание уделив разработке индивидуальных планов для работников и работодателей", - сообщили в аппарате вице-премьера.