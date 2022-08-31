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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Безработица в России в июле осталась на историческом минимуме в 3,9%

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Безработица в России в июле 2022 года не изменилась и осталась на минимальном с 1991 года значении в 3,9%, следует из данных Росстата. Этот уровень безработицы был достигнут в мае и сохранился в июне.

В апреле показатель безработицы в стране составлял 4%, в марте и феврале - 4,1%, в январе - 4,4%.

До начала года в течение четырех месяцев удерживался уровень безработицы в 4,3%. Он был достигнут в сентябре и на тот момент являлся историческим минимумом.

Общая численность безработных в России в июле 2022 года составила 2 млн 900 тысяч человек, что на 51 тысячу ниже показателя июня 2022 года.

Росстат
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