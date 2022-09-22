Российские ритейлеры за два месяца сократили импорт алкоголя на 60-100%

Импорт игристых вин из региона Шампань полностью прекратился

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Крупные российские торговые сети в июне-августе сократили импорт алкоголя на 60-100% в зависимости от категории по сравнению с прошлогодними показателями, свидетельствуют данные Ассоциации компания розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейших ритейлеров, включая X5 Retail Group, "Магнит", "Ленту" и др.).

В частности, полностью прекратился импорт игристых вин из региона Шампань, на 70% сократились поставки виски, на 60% - французского коньяка и импортного пива.

В результате ассортимент импортного алкоголя на полках федеральных сетей снизился на 40-95%. Например, ассортимент импортных игристых вин региона Шампань сократился на 95%, виски - на 50%, коньяка французского региона - на 50%, импортного пива - на 40%, остальных категорий - на 35%.

Закупочные цены на импортный алкоголь с февраля увеличились на 27-40%, по части товаров рост цен составил 70%.

По мере вымывания остатков в торговых сетях и складских запасов поставщиков и дистрибьюторов ритейлеры ожидают сокращения оставшегося ассортимента импортного алкоголя в ближайшие три месяца на 40-50%, отметила АКОРТ.

"Очевидно, что параллельный импорт покинувших рынок брендов - это оптимальное в текущей обстановке решение, которое позволит восполнить ассортиментные потери торговых сетей и сохранить привычные для потребителя продукты на полках по разумным ценам, особенно в период высокого спроса в зимние праздники", - заявил через пресс-службу ассоциации председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев.

По его словам, действующие методы контроля ввозимой алкогольной продукции - лицензирование поставщиков и ритейлеров, ЕГАИС, маркировка федеральными специальными марками - позволяют быть уверенным в ее качестве и подлинности. Кроме того, крупные импортеры и торговые сети являются добросовестными участниками рынка и не заинтересованы в ввозе неоригинальной продукции, они осознают все репутационные и административные риски. У таких ритейлеров и импортеров нет неоригинальной и поддельной продукции, подчеркнул Караваев.

Он предупредил, что сокращение ассортимента алкогольной продукции из-за ухода популярных брендов ведет к снижению конкуренции в категории и может спровоцировать рост закупочных цен на алкоголь, что негативно отразится на покупателях, особенно в предновогодний период.

"Прекращение импорта алкоголя станет триггером для роста доли теневого сектора рынка, появления на нем некачественного, поддельного алкоголя. Этот риск будет усиливаться на фоне приближения новогодних праздников", - отметил глава АКОРТ.

АКОРТ уже предлагала разрешить параллельный импорт алкоголя. Минфин, который отвечает за госрегулирование алкогольного рынка, эту идею не поддержал.

Минпромторг подготовил проект изменений в перечень товаров и брендов, разрешенных к ввозу в стране с использованием механизма параллельного импорта, включив в него алкоголь известных брендов - вино, игристые вина, коньяк, виски, ликеры и др. (в предложенный министерством список попали, в частности, Martini, Mоёт, Canti, Cinzano, Hennessy, Remy Martin, Jameson, Johnnie Walker, Bacardi, Captain Morgan, Chivas, Absolut, Baileys, Ballantine's, всего около 90 брендов). Если список утвердят, будет разрешен параллельный импорт продукции таких производителей, как Diageo, Beam Suntory, Edrington, William Grants & Sons, Bacardi, Pernod Ricard, Brown Forman, LVMH.

Ведомства могут принять решение о включении отдельных брендов алкогольных напитков в перечень для параллельного импорта до конца сентября, этот срок предпочтителен, для того чтобы торговые сети успели закупиться к праздникам, говорил вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров.