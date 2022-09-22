Сбербанк обдумывает варианты обслуживания кредитов мобилизованных граждан

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Сбербанк не фиксирует повышенного спроса на те или иные операции со стороны населения и сейчас прорабатывает различные варианты решения вопросов обслуживания кредитов, выданных мобилизованными гражданами, сообщил журналистам первый зампред кредитной организации Александр Ведяхин.

"Мы работаем, как и прежде, и клиентам доступны все виды операций. Повышенного спроса на какие-то из них мы не фиксируем", - отметил он.

"Что касается кредитов, о которых вы спрашиваете (обслуживания кредитов мобилизованными гражданами - ИФ), то мы ознакомлены с рекомендациями ЦБ, и сейчас Сбербанком прорабатываются различные варианты решения задач с учетом возможных законодательных инициатив", - отметил Ведяхин в кулуарах форума "Банки России - XXI век", организованного Ассоциацией банков России.

Банк России 21 февраля рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям предоставлять кредитные каникулы мобилизованным гражданам. В дальнейшем эта рекомендация может быть закреплена в законе.