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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:04

В Совфеде подготовили законопроект о кредитных каникулах для участников СВО

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Сенаторы вносят в Госдуму законопроект о кредитных каникулах для участников специальной военной операции на Украине, сообщила пресс-служба Совета Федерации.

"Первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Турчак, зампредседателя СФ Николай Журавлев, сенаторы РФ Андрей Клишас и Ирина Рукавишникова вносят законопроект о кредитных каникулах для участников специальной военной операции", - говорится в сообщении пресс-службы в пятницу.

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Законопроект разработан в целях защиты прав и законных интересов заемщиков, призванных на военную службу по мобилизации или по контракту, а также лиц, находящихся у них на иждивении.

Как отметил Журавлев, на которого ссылается пресс-служба СФ, законопроект закрепляет порядок предоставления заемщикам льготного периода, предусматривающего приостановление исполнения кредитных обязательств на срок, определенный заемщиком, или уменьшение размера платежей в течение такого льготного периода.

"Кредитор должен будет рассмотреть требование заемщика в срок, не превышающий пяти дней. В случае неполучения ответа от кредитора в течение десяти дней, льготный период устанавливается автоматически со дня направления требования или с даты, указанной в нем", - говорится в сообщении.

По словам Журавлева, предполагается также прекращение обязательств как по кредитным договорам военнослужащего, так и по кредитным договорам лиц, находящихся у него на иждивении, в случае гибели военнослужащего при прохождении военной службы или в результате увечья.

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