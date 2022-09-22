Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:40

НСПК не ждет полной остановки работы карт "Мир" за рубежом

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Национальная система платежных карт (НСПК) не рассматривает сценарий полной остановки работы карт платежной системы "Мир" за рубежом, сообщил генеральный директор НСПК Владимир Комлев в кулуарах форума "Банки России - XXI век", организованного Ассоциацией банков России.

"У нас есть много стран, которые гарантированно продолжат с нами сотрудничать", - сказал Комлев в ответ на вопрос журналистов, рассматривает ли НСПК полное прекращение работы системы "Мир" за границами РФ.

"Мы сейчас находимся в ситуации, когда интерес к нашим туристам и возможность работать с ними будут в большой степени определяться возможностью работать с картами "Мир", и это рано или поздно возобладает", - уточнил он.

На данный момент НСПК продолжает работу по расширению географии приема карт "Мир", такая деятельность ведется, в том числе в Иране. "У нас работа в этом направлении не могу сказать, что супер активная, но она ведется", - сказал Комлев, отвечая на вопрос, когда заработает система "Мир" в Иране.

Ранее турецкие Isbank и DenizBank заявили о приостановке приема карт "Мир" в связи с предупреждением управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC). До этого операции по картам "Мир" перестал проводить и вьетнамский банк BIDV.

Разъяснение OFAC

15 сентября OFAC опубликовало разъяснение, согласно которому финансовые институты не из США, заключая соглашения с российской НСПК, рискуют оказаться вовлеченными в действия по обходу американских санкций за счет расширения территории использования платежной системы "Мир" за пределами РФ. В разъяснении также уточнялось, что сама НСПК не состоит в санкционных списках. При этом одновременно с публикацией этого документа OFAC добавило в список Комлева.

В настоящее время информация о странах, где принимаются карты "Мир", на сайте НСПК недоступна. По данным на начало сентября карты "Мир" принимались в 11 странах: Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии. Возможность приема карт также прорабатывалась с Ираном, Кубой, Египтом и Венесуэлой.

НСПК, являющаяся оператором карт "Мир", была создана российскими властями в 2014 году после введения против России ряда санкций. НСПК объявила о начале эмиссии первых карт "Мир" в декабре 2015 года.

НСПК Мир Владимир Комлев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минфин одобрил идею обмена замороженных в России иностранных активов

Япония впервые с 1998 г. провела интервенции на валютном рынке для поддержки иены

Япония впервые с 1998 г. провела интервенции на валютном рынке для поддержки иены

Бриллианты ищут дорогу к розничному инвестору. Обзор

Бриллианты ищут дорогу к розничному инвестору. Обзор

Квартиры в Москве сдаются в аренду на 33% быстрее, чем весной

Квартиры в Москве сдаются в аренду на 33% быстрее, чем весной

Банки РФ с 2023 г. могут возобновить публикацию баланса, отчетов о прибыли и убытках

Банки РФ с 2023 г. могут возобновить публикацию баланса, отчетов о прибыли и убытках

Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,6-1%

Акции Polymetal подешевели на 6% на отмене финальных дивидендов за 2021 год

Акции Polymetal подешевели на 6% на отмене финальных дивидендов за 2021 год

РЖД запланировали закупить "Ласточек" на 67,5 млрд рублей за три года

РЖД запланировали закупить "Ласточек" на 67,5 млрд рублей за три года

Polymetal обдумывает возможность перерегистрации в "дружественную" юрисдикцию

Производитель упаковки Ball продал бизнес в России группе Arnest за $530 млн

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });