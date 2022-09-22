НСПК не ждет полной остановки работы карт "Мир" за рубежом

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Национальная система платежных карт (НСПК) не рассматривает сценарий полной остановки работы карт платежной системы "Мир" за рубежом, сообщил генеральный директор НСПК Владимир Комлев в кулуарах форума "Банки России - XXI век", организованного Ассоциацией банков России.

"У нас есть много стран, которые гарантированно продолжат с нами сотрудничать", - сказал Комлев в ответ на вопрос журналистов, рассматривает ли НСПК полное прекращение работы системы "Мир" за границами РФ.

"Мы сейчас находимся в ситуации, когда интерес к нашим туристам и возможность работать с ними будут в большой степени определяться возможностью работать с картами "Мир", и это рано или поздно возобладает", - уточнил он.

На данный момент НСПК продолжает работу по расширению географии приема карт "Мир", такая деятельность ведется, в том числе в Иране. "У нас работа в этом направлении не могу сказать, что супер активная, но она ведется", - сказал Комлев, отвечая на вопрос, когда заработает система "Мир" в Иране.

Ранее турецкие Isbank и DenizBank заявили о приостановке приема карт "Мир" в связи с предупреждением управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC). До этого операции по картам "Мир" перестал проводить и вьетнамский банк BIDV.

Разъяснение OFAC

15 сентября OFAC опубликовало разъяснение, согласно которому финансовые институты не из США, заключая соглашения с российской НСПК, рискуют оказаться вовлеченными в действия по обходу американских санкций за счет расширения территории использования платежной системы "Мир" за пределами РФ. В разъяснении также уточнялось, что сама НСПК не состоит в санкционных списках. При этом одновременно с публикацией этого документа OFAC добавило в список Комлева.

В настоящее время информация о странах, где принимаются карты "Мир", на сайте НСПК недоступна. По данным на начало сентября карты "Мир" принимались в 11 странах: Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии. Возможность приема карт также прорабатывалась с Ираном, Кубой, Египтом и Венесуэлой.

НСПК, являющаяся оператором карт "Мир", была создана российскими властями в 2014 году после введения против России ряда санкций. НСПК объявила о начале эмиссии первых карт "Мир" в декабре 2015 года.