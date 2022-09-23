Эрдоган сообщил о поиске альтернативы платежной системе "Мир"

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал журналистам, что Турция ищет альтернативы российской платежной системе "Мир", сообщает Bloomberg.

"Надеюсь, что мы обсудим все альтернативы на встрече вскоре. Речь будет идти не только о платежной системе "Мир" и о картах "Мир"; мы оценим альтернативы", - ответил он на вопрос журналиста.

Какие именно это будут варианты, он говорить не стал.

Кроме того, Эрдоган затронул тему поставок зерна с Украины в рамках зерновой сделки. Он отметил, что по "зерновому коридору" уже перевезли 4 млн тонн сельскохозяйственной продукции, однако в основном - украинской.

"Ожидаем экспорта удобрений РФ, что поможет бедным странам", - цитирует его Anadolu.

После того, как Минфин США предупредил неамериканские финансовые институты, что их сотрудничество с системой "Мир" может быть рассмотрено как содействие обходу санкций, турецкие Isbank и DenizBank заявили о приостановке приема карт "Мир". Туроператоры начали советовать россиянам, которые собираются в Турцию, запастись наличными.

15 сентября OFAC Минфина США выпустило разъяснение, предупредив, что финансовые институты не из США, заключая соглашения с российской НСПК (оператор системы "Мир), рискуют оказаться вовлеченными в действия по обходу американских санкций за счет расширения территории использования платежной системы "Мир" за пределами РФ. В разъяснении также уточнялось, что сама НСПК не состоит в санкционных списках.