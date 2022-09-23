Оценка дефицита бюджета Британии повышена на 45% из-за объявленного снижения налогов

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Британское Агентство по управлению госдолгом (Debt Management Office, DBO) повысило оценку потребностей государственного бюджета в заимствованиях на текущий финансовый год почти в полтора раза после анонсированного правительством масштабного сокращения налогов.

Прогноз на этот фингод, начавшийся в апреле, увеличен на 72,4 млрд фунтов ($80,4 млрд) - до 234,1 млрд фунтов, пишет Dow Jones со ссылкой на документ агентства.

Для покрытия дефицита правительству Великобритании придется разместить дополнительно долгосрочные гособлигации на 62,4 млрд фунтов, то есть на 193,9 млрд фунтов в общей сложности, и более краткосрочные бонды еще на 10 млрд фунтов, всего на 40,2 млрд фунтов.

Таким образом, в оставшийся период текущего фингода будет проведено 13 дополнительных аукционов по размещению долгосрочных гособлигаций, еще 7 аукционов по выпуску краткосрочных бондов и дополнительные 5 аукционов по продаже среднесрочных долговых бумаг, говорится в сообщении DMO.

23 сентября министр финансов Великобритании Квази Квартенг представил Палате общин план правительства, предусматривающий масштабное снижение налогов для физических и юридических лиц, а также иные налоговые послабления с целью поддержать экономику страны, столкнувшуюся с угрозой рецессии.

На этих новостях доходность 10-летних гособлигаций Великобритании подскочила почти на 27 базисных пунктов, до 3,766%, обновив максимум с 2010 года.