Доходность британских госбумаг достигла максимума за 11 лет

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Доходность британских гособлигаций подскочила до максимума за 11 лет на опасениях, что планы нового премьер-министра страны Лиз Трасс могут привести к резкому увеличению объемов государственного долга, пишет MarketWatch.

Доходность десятилетних госбумаг в ходе торгов во вторник достигла 3,05% годовых по сравнению с 2,944% на закрытие предыдущей сессии. Уровень 3% был преодолен впервые с лета 2011 года.

Год назад доходность составляла всего около 0,6% годовых. Однако она стабильно растет в ответ на рекордную за последние 40 лет инфляцию, которая уже превышает 10%, в основном из-за подорожания энергоносителей.

"В целом рост заимствований (правительства - ИФ) должен усилить давление (на цены на госбумаги - ИФ), особенно в тот момент, когда Банк Англии планирует начать продажу гособлигаций в конце сентября", - полагает старший экономист Deutsche Bank Санджай Раджа.

В начале августа британский ЦБ сообщил, что ранее объявленная программа продажи гособлигаций с его баланса может начаться после сентябрьского заседания, в случае если Комитет по денежно-кредитной политике (MPC) ее одобрит. Согласно предварительным деталям, Банк Англии намерен продавать госбонды на сумму примерно 10 млрд фунтов стерлингов (около $12 млрд) в квартал.

Ранее сообщалось, что вступающая в должность премьер-министра Трасс подготовила меры, которые, как ожидается, позволят решить проблему резкого роста цен на электричество и газ для обычных потребителей.

По словам источников агентства Bloomberg, подготовленный ее командой механизм позволит зафиксировать потолок счетов за электроэнергию для среднестатистической британской семьи на уровне 1 971 фунта стерлингов ($2,3 тыс.) в год. Планируемые меры, как ожидается, обойдутся бюджету в 130 млрд фунтов в следующие 18 месяцев.

Трасс также готовит отдельный пакет мер для снижения расходов на электроэнергию для британских компаний, объем которого может составить 40 млрд фунтов.