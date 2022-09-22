Мобилизованные смогут попросить о реструктуризации кредита любым вариантом из договора

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Мобилизованные граждане могут подать обращение о реструктуризации по кредитам любым способом, предусмотренным кредитным договором или договором займа, говорится в разъяснениях на сайте ЦБ РФ.

Это можно сделать по обычной либо электронной почте, через мобильное приложение или интернет-банк, а также по телефону. При этом звонить нужно с номера, который идентифицирован кредитором как принадлежащий обращающемуся лицу.

Обратиться за реструктуризацией кредитов мобилизованных лиц могут и их близкие родственники (супруги, родители, дети, усыновители, братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки).

Банк России в среду рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям (МФО) предоставлять кредитные каникулы мобилизованным гражданам, разработать специальные программы кредитных каникул и реструктуризации либо адаптировать существующие. Также кредиторам рекомендовано не начислять по договорам неустойку (штрафы и пени), не предъявлять требования о досрочном исполнении обязательств, приостановить взыскание просроченной задолженности или ипотечного жилья, не выселять из ипотечного жилья, на которое ранее было обращено взыскание.

Аналогичное право предоставляется близким родственникам таких заемщиков, если они находятся у них на иждивении.

При этом банки, МФО и бюро кредитных историй не должны рассматривать указанные реструктуризации как ухудшающие кредитную историю заемщика.

Госдума в среду уже обещала подготовить поправки, которые позволят учитывать проведение специальной военной операции при предоставлении ипотечных каникул. Как напомнил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, согласно действующему законодательству, если человек попал в тяжелую жизненную ситуацию (падение дохода более чем на 30%), то он может претендовать на предоставление ипотечных каникул сроком на полгода.

"Я думаю, что в ходе доработки этого законопроекта мы будем учитывать и специальную военную операцию, разработаем механизмы дополнительной защиты ребят, которые попали в эту ситуацию, и если за ними ипотечный кредит, то, соответственно, каким-то образом они законом будут защищены", - сказал глава комитета.

"Сейчас нам, очевидно, нужно принять закон. Те, кто взял ипотечный кредит и оказался в зоне специальной военной операции, должны быть спокойны, что это не ляжет новым бременем на его семью", - добавил Аксаков.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду сообщил, что в рамках частичной мобилизации призовут 300 тыс. резервистов.