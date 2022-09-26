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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:17

"Соллерс Авто" обсуждает с Mazda прекращение СП в России

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Российская автомобилестроительная группа "Соллерс Авто" обсуждает с японской Mazda прекращение производства автомобилей на Дальнем Востоке, имеет план перезапуска автопроизводства на мощностях бывшего СП, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"ПАО "Соллерс Авто" действительно обсуждает с Mazda вопрос прекращения производства автомобилей во Владивостоке и выкупа "Соллерсом" доли Mazda в совместном предприятии. При этом "Соллерс Авто" уже разработала план перезапуска завода под производство автомобилей других брендов и в настоящее время финализирует переговоры по этому вопросу", - сказали в пресс-службе ПАО.

О том, что автоконцерн Mazda рассматривает возможность прекращения производства автомобилей в России, ранее сообщала японская газета Nikkei. "Решение о прекращении продаж или технического обслуживания не принято", - отмечало издание.

"Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус (МСМР) выпускало автомобили с 2012 г. СП производило во Владивостоке внедорожник Mazda CX-9, кроссовер Mazda CX-5 и седан Mazda 6.

Причиной возможного прекращения деятельности Mazda в РФ газета называла сбои в цепочке поставок, возникшие после начала специальной военной операции на Украине. Весной Mazda, как сообщалось, приостановила поставки своей продукции в РФ.

На совместном предприятии "Соллерс Авто" и Mazda в 2021 г. было выпущено около 29 тыс. машин. При этом в конце апреля российский автоконцерн в пресс-релизе к отчетности по МСФО за прошлый год отмечал, что ведет переговоры о возобновлении приостановленных поставок комплектующих. В частности, на мощности МСМР.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи Mazda в РФ в 2021 г. составили 29 177 автомобилей (+10,6%). Доля рынка компании была на уровне 1,8%. По итогам 8 месяцев 2022 г. продажи Mazda рухнули на 59,6%, до 7 695 шт. Доля за этот период упала на 0,7 п.п., до 1%.

Ранее о прекращении производства автомобилей в РФ официально объявил автоконцерн Toyota, чьи мощности располагались в Санкт-Петербурге. Компания в своем заявлении отметила, что за шесть месяцев вынужденного простоя не смогла "выработать подход, который позволил бы вернуться к полноценной деятельности" и "не видит возможности для возобновления производства (в РФ - ИФ) в ближайшем будущем".

Соллерс Авто Mazda
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