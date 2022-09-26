Индекс МосБиржи опустился ниже 2000 пунктов впервые с 24 февраля

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи в ходе торгов в понедельник утром опустился ниже 2000 пунктов впервые с 24 февраля, когда президент РФ объявил о начале специальной военной операции в Донбассе.

К 10:11 индекс МосБиржи составил 1991,82 пункта (-4,69%), индекс РТС - 1075,55 пункта (-5,8%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют негативную динамику в пределах 8,4%.

Рынок акций РФ падает 26 сентября утром на фоне ухудшения внешней конъюнктуры, а также сохраняющейся геополитической напряженности в связи с проходящими референдумами в ряде регионов Украины о присоединении к России и санкционного давления Запада на РФ. С 23 по 27 сентября в ЛНР, ДНР, Запорожской и Харьковской области проходит референдум о вхождении регионов в состав Российской Федерации.

Явка избирателей по итогам первых трех дней голосования на референдуме в ДНР превысила 77%, в ЛНР - составила выше 76%, в Запорожской области - более 51,6%, в Херсонской области - почти 49% списочного состава избирателей. Референдум будет считаться состоявшимся, если явка составит более 50%.

Новый пакет санкций ЕС против РФ может предусматривать запрет на экспорт десятков высокотехнологичных товаров, сообщает EUobserver со ссылкой на документ, составленный Ирландией, Польшей и странами Балтии.

В США в пятницу индексы акций снизились на 1,6-1,8% во главе с Nasdaq, завершив в "минусе" вторую неделю подряд. За прошедшую неделю Dow Jones упал на 4%, S&P 500 - на 4,6% и Nasdaq - на 5,1%. Федрезерв США на прошлой неделе поднял базовую ставку на 75 базисных пунктов по итогам третьего заседания подряд, теперь ее диапазон составляет 3-3,25% годовых. Это максимальный уровень с финансового кризиса 2008 года. Исходя из оценок ФРС, к концу 2022 года ставка достигнет 4,4% годовых. Инвесторы обеспокоены тем, что перспективы так называемой "мягкой посадки" для экономики США ослабевают, поскольку центральный банк продолжает агрессивно ужесточать денежно-кредитную политику в рамках борьбы с высокой инфляцией.

В Азии в понедельник также преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 2,7%, южнокорейский KOSPI - на 3%, китайский Shanghai Composite - на 1,1%, гонконгский Hang Seng теряет 0,9%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,5%) на сохраняющихся опасениях, что быстрое ужесточение денежно-кредитной политики крупнейшими мировыми ЦБ, пытающимися сдержать инфляцию, спровоцирует рецессию в мировой экономике.

На нефтяном рынке утром в понедельник цены продолжают обновлять минимумы с января. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $84,91 за баррель (-1,4% и -4,8% в пятницу), ноябрьская цена WTI - $77,63 за баррель (-1,4% и -5,7% в пятницу). За минувшую неделю Brent потеряла 5,7% стоимости, WTI - 7,1%, причем обе марки завершили торги на минимальных отметках с января. Главная причина недавнего падения цен на нефть - опасения мировой рецессии, затронувшие все финансовые рынки, обрушившие акции и вызвавшие рост доходности облигаций, а также укрепление доллара. Трейдеры также следят за обсуждением нового пакета антироссийских санкций, которые могут затронуть нефтегазовый сектор.