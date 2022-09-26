На "Мосбирже" лидируют в падении "префы" "Сургутнефтегаза"

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в понедельник остается под давлением массированных распродаж на фоне ухудшения внешней конъюнктуры, а также сохраняющейся геополитической напряженности в связи с проходящими референдумами в ряде регионов Украины о присоединении к России и санкционного давления.

Индекс МосБиржи в падении протестировал рубеж 1900 пунктов, обновив минимум с 24 февраля, лидируют в откате "префы" "Сургутнефтегаза", обновившие минимум с августа 2012 года.

К 13:30 индекс МосБиржи снижался на 8,8%, до 1906,3 пункта (минимум дня - 1841,42 пункта), индекс РТС снижался на 9,1%, до 1038,33 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" упали в пределах 19,9%.

Доллар подешевел на 8 копеек, до 57,84 рубля.

"Префы" "Сургутнефтегаза" подешевели до 20,1 рубля (-19,9%), минимум сделок составил 18,84 рубля - минимум с августа 2012 года.

Также подешевели расписки OZON (-15,6%), акции Polymetal (-14,4%), "Сургутнефтегаза" (-13,7%), расписки TCS Group (-13,7%), бумаги "Интер РАО" (-12,8%), "Яндекса" (-12%), "Аэрофлота" (-11,6%), ПАО "Полюс" (-11,5%), "Роснефти" (-11,1%), "Северстали" (-10,9%), "НЛМК" (-10,3%), "НОВАТЭКа" (-10,2%), "Газпром нефти" (-9,5%), "Норникеля" (-9,5%), UC Rusal (-9,5%), АФК "Система" (-9,3%), "Татнефти" (-9,2%), "РусГидро" (-9,1%), "АЛРОСА" (-9%), "ММК" (-8,8%), Сбербанка (-7,8% и -7% "префы"), ВТБ (-7,5%), "Московской биржи" (-6,8%), "Газпрома" (-6,5%), "ЛУКОЙЛа" (-5,7%), "МТС" (-5,5%), "Магнита" (-4,9%).

С 23 по 27 сентября в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях проходит референдум о вхождении регионов в состав России. За первые три дня голосования явка в ДНР превысила 77%, в ЛНР - 76%, в Запорожской области превысила 51,6%; явка в Херсонской области по состоянию на утро понедельника превысила 50% списочного состава избирателей и в избиркоме референдум признали состоявшимся.

Новый пакет санкций ЕС против России может предусматривать запрет на экспорт десятков высокотехнологичных товаров, сообщает EUobserver.

Япония добавила в санкционный список 21 российскую компанию, а также запретила экспорт в Россию товаров, "связанных с химическим оружием", сообщает МИД Японии.

По словам стратега Альфа-банка Джона Волша, российские акции продолжают падение на фоне снижения глобальных рынков, что стало результатом ускорения бегства инвесторов из акций и укрепления доллара США. Дополнительное давление оказывает ухудшающаяся геополитическая обстановка вокруг Украины и перспектива новых пакетов антироссийских санкций со стороны США и ЕС.

Распродажи на внешних рынках, начавшиеся после заседания ФРС США в прошедшую среду, превратились в бегство инвесторов после того, как правительство Лиз Трасс объявило о снижении налогов и принятии других мер для стимулирования слабеющей британской экономики и снижения негативных эффектов энергетического кризиса. Кроме того, в еврозоне выросли политические риски после победы крайне правой партии на парламентских выборах в Италии, отмечает Волш.

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, мировые фондовые площадки снижаются, нефть дешевеет, доллар продолжает обновлять максимумы, а фунт находится в отвесном падении на решениях нового правительства Великобритании. В Европе может разгореться конфликт между Брюсселем и новым правительством Италии. Bloomberg называет состояние европейской экономики близким к тому, что было после Второй мировой войны. Российский рынок акций сдал рубеж 2000 пунктов и протестировал 1900 пунктов по индексу МосБиржи. Рубль был бы готов ослабнуть, но продажи валюты экспортерами делают его более устойчивым по сравнению с аналогами на Forex.

По словам аналитика ФГ "Финам" Игоря Додонова, давление на рынки оказывают опасения, что агрессивное ужесточение политики ведущих центробанков в итоге спровоцирует глобальную рецессию. Глава Федрезерва Джером Пауэлл заявил, что борьба с инфляцией остается главным приоритетом ФРС, и дал понять, что регулятора не остановит угроза наступления рецессии в американской экономике из-за его действий. Помимо Федрезерва, на прошлой неделе заметно повысили ключевые ставки центробанки Великобритании, Швейцарии и ряда других развитых и развивающихся стран, от ЕЦБ аналогичного шага ждут в следующем месяце.

Российский рынок акций ускорил падение в понедельник из-за ожиданий дальнейшей эскалации украинского конфликта на фоне проходящих референдумов и объявленной в России частичной мобилизации, что, вероятно, также приведет к новым санкциям со стороны Запада. По информации СМИ, в ЕС обсуждается, в частности, запрет на экспорт в Россию десятков видов высокотехнологичных товаров, на транзакции с алмазами из России, на продажу недвижимости россиянам. Кроме того, не исключается введение новых ограничений против финансовой системы страны, отмечает аналитик.

В то же время Додонов напомнил, что на текущей неделе ожидаются решения по дивидендам от ряда ведущих российских эмитентов, в том числе "Газпрома". Они могут помочь стабилизировать рынок в ближайшие дни.

С точки зрения теханализа на дневном графике индекс МосБиржи пробил уровень поддержки 2060 пунктов, что открывает дорогу для дальнейшего снижения, целью которого может стать район 1700 пунктов, полагает аналитик.

В Азии в понедельник преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 2,7%, южнокорейский KOSPI - на 3%, китайский Shanghai Composite - на 1,2%, гонконгский Hang Seng теряет 0,2%) на сохраняющихся опасениях, что быстрое ужесточение денежно-кредитной политики крупнейшими мировыми ЦБ, пытающимися сдержать инфляцию, спровоцирует рецессию в мировой экономике.

Следом снижается Европа (индексы DAX, CAC40, FTSE теряют 0,3-0,9%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,7%).

На прошлой неделе эксперты Nomura и Goldman Sachs ухудшили прогнозы для китайской экономики на 2023 год в связи с жесткой политикой китайских властей в сфере сдерживания распространения COVID-19. На этой неделе Государственное статистическое управление КНР опубликует сентябрьские PMI, которые, как ожидается, позволят оценить, насколько быстро происходит восстановление китайской экономики.

Индекс доверия к экономике Германии института Ifo в сентябре снизился до 84,3 пункта при прогнозах снижения до 87 пунктов с августовского уровня 88,5 пункта.

На нефтяном рынке в понедельник цены обновили минимумы с января, после чего откат замедлился. К 13:30 по московскому времени ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели на 0,5%, до $84,6 за баррель (-4,8% в пятницу), ноябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,4%, до $78,4 за баррель (-5,7% в пятницу). За минувшую неделю Brent потеряла 5,7% стоимости, WTI - 7,1%, причем обе марки завершили торги на минимальных отметках с января.

Главная причина недавнего падения цен на нефть - опасения мировой рецессии, затронувшие все финансовые рынки, обрушившие акции и вызвавшие рост доходности облигаций, а также укрепление доллара, пишет MarketWatch.

Трейдеры также следят за обсуждением нового пакета антироссийских санкций, которые могут затронуть нефтегазовый сектор, отмечает CNBC.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами падения выступили акции "Белона" (-17,5%), ПАО "Россети Ленэнерго" (-17,3%), "Росгосстраха" (-16,9%), VEON (-16,8%), ПАО "Росинтер ресторантс холдинг" (-16,5%), ПАО "Электроцинк" (-16,1%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (-16%), расписки "О'Кей" (-16%), бумаги "Мечела" (-15,7%).

Подорожали бумаги ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (+2,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 55,56 млрд рублей (из них 13,31 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 10 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 3,61 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").