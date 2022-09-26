Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 2,3-3,7%

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Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник снижением рублевых цен blue chips на фоне ухудшения внешней конъюнктуры, а также сохраняющейся геополитической напряженности в связи с проходящими референдумами в ряде регионов Украины о присоединении к России и санкционного давления Запада на РФ; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 2,3-3,7% во главе с бумагами финансовых компаний.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2041,45 пункта (-2,3%), индекс РТС - 1099,78 пункта (-3,7%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 6,8%.

Доллар стоит 58 рублей (+0,08 рубля).

Подешевели расписки OZON (-6,8%), TCS Group (-6,5%), акции Polymetal (-4,9%), "Яндекса" (-4,5%), "Роснефти" (-3,7%), "Норникеля" (-3,6%), "НОВАТЭКа" (-3,4%), "Газпром нефти" (-3,3%), ПАО "Полюс" (-3,3%), "АЛРОСА" (-2,6%), "Интер РАО" (-2,4%), UC Rusal (-2,4%), "ММК" (-2,3%), "Газпрома" (-2%), ВТБ (-2%), "НЛМК" (-1,9%), "ЛУКОЙЛа" (-1,7%), "Татнефти" (-1,7%), "Московской биржи" (-1,5%), АФК "Система" (-1,5%), "РусГидро" (-1,5%), Сбербанка (-1,4% и -2,1% "префы"), "Северстали" (-1,2%), "МТС" (-1,1%), "Сургутнефтегаза" (-0,9% и -2,4% "префы"), "Магнита" (-0,5%).

Подорожали акции "Аэрофлота" (+1,8%).

Референдумы о присоединении к России

С 23 по 27 сентября в ЛНР, ДНР, Запорожской и Харьковской области проходит референдум о вхождении регионов в состав Российской Федерации.

Явка избирателей по итогам первых трех дней голосования на референдуме в ДНР превысила 77%, в ЛНР - составила выше 76%, в Запорожской области - более 51,6%, в Херсонской области - почти 49% списочного состава избирателей. Референдум будет считаться состоявшимся, если явка составит более 50%.

Новый пакет санкций ЕС против РФ может предусматривать запрет на экспорт десятков высокотехнологичных товаров, сообщает EUobserver со ссылкой на документ, составленный Ирландией, Польшей и странами Балтии.

Япония добавила в санкционный список 21 российскую компанию, а также запретила экспорт в Россию товаров, "связанных с химическим оружием", сообщает МИД Японии. Среди организаций, попавших в санкционные списки - 46-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны РФ, ОАО "Мосэлектронпроект", НПО "Эталон", АО "ВО "Машприборинторг", АО "Энергия".

Комментарии аналитиков

Как отмечает начальник отдела глобальных исследований "Открытие инвестиции" Михаил Шульгин, рынок акций РФ остается под давлением продавцов, что обусловлено ожиданиями объявления новых рестрикций против России по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях. Внешний фон также не способствует позитивным настроениям.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Владимира Соловьева, в понедельник индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 2000-2100 пунктов, при этом негативный внешний фон будет оказывать давление на настроения инвесторов.

Аналитики "БКС Мир инвестиций" также полагают, что поводов для возвращения покупателей на рынок акций РФ пока нет - геополитические риски продолжают давить на котировки бумаг. К тому же крепкий рубль добавляет пессимизма акциям экспортеров, которые в основном входят в состав локальных индексов.

Неожиданное решение правительства РФ повысить тарифы с декабря является позитивным фактором для сектора электроэнергетики. Изменения коснутся как минимум домохозяйств, а как максимум - всех российских потребителей. Больше других от роста тарифов выигрывают "Русгидро", "Интер РАО" и "Юнипро".

В США в пятницу индексы акций снизились на 1,6-1,8% во главе с Nasdaq, завершив в "минусе" вторую неделю подряд. За прошедшую неделю Dow Jones упал на 4%, S&P 500 - на 4,6% и Nasdaq - на 5,1%.

Федрезерв США на прошлой неделе поднял базовую ставку на 75 базисных пунктов по итогам третьего заседания подряд, теперь ее диапазон составляет 3-3,25% годовых. Это максимальный уровень с финансового кризиса 2008 года. Исходя из оценок ФРС, к концу 2022 года ставка достигнет 4,4% годовых.

Инвесторы обеспокоены тем, что перспективы так называемой мягкой посадки для экономики США ослабевают, поскольку центральный банк продолжает агрессивно ужесточать денежно-кредитную политику в рамках борьбы с высокой инфляцией.

Аналитики Goldman Sachs понизили прогноз для индекса S&P 500 на конец текущего года до 3600 пунктов с ранее ожидавшихся 4300 пунктов. При этом в начале года они предполагали, что индикатор достигнет 5100 пунктов, но затем несколько раз ухудшали оценку.

Эксперты Citigroup полагают, что подъема рынка акций США в последние дни уходящего года, так называемого ралли Санта Клауса, может не случиться в этом году. По их словам, ралли в конце года "критично зависит от того, насколько хорошо рынок вел себя" до этого.

С начала текущего года S&P 500 снизился на 21% - это наихудший показатель с 2008 года, когда индикатор упал на 38% из-за мирового финансового кризиса, отмечает MarketWatch.

В Азии в понедельник также преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 2,7%, южнокорейский KOSPI - на 3%, китайский Shanghai Composite - на 1,1%, гонконгский Hang Seng теряет 0,9%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,5%) на сохраняющихся опасениях, что быстрое ужесточение денежно-кредитной политики крупнейшими мировыми ЦБ, пытающимися сдержать инфляцию, спровоцирует рецессию в мировой экономике.

На прошлой неделе эксперты Nomura и Goldman Sachs ухудшили прогнозы для китайской экономики на 2023 год в связи с жесткой политикой китайских властей в сфере сдерживания распространения COVID-19. На этой неделе Государственное статистическое управление КНР опубликует сентябрьские PMI, которые, как ожидается, позволят оценить, насколько быстро происходит восстановление китайской экономики.

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром в понедельник цены продолжают обновлять минимумы с января.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $84,91 за баррель (-1,4% и -4,8% в пятницу), ноябрьская цена WTI - $77,63 за баррель (-1,4% и -5,7% в пятницу).

За минувшую неделю Brent потеряла 5,7% стоимости, WTI - 7,1%, причем обе марки завершили торги на минимальных отметках с января.

Главная причина недавнего падения цен на нефть - опасения мировой рецессии, затронувшие все финансовые рынки, обрушившие акции и вызвавшие рост доходности облигаций, а также укрепление доллара, пишет MarketWatch.

Трейдеры также следят за обсуждением нового пакета антироссийских санкций, которые могут затронуть нефтегазовый сектор, отмечает CNBC.