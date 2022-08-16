Приложение Rutube в AppStore теперь можно скачать только в России

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Видеохостинг Rutube решил, что его приложение для операционной системы iOS можно будет скачивать только пользователями в России после того, как Apple потребовала удалить из него контент отечественных государственных СМИ.

"Такое решение было принято, чтобы русскоязычные пользователи сервиса, большая часть которых проживает на территории РФ, могли скачивать приложение RUTUBE на iPhone. Мы хотим, чтобы вы могли смотреть, загружать и делиться видео на национальном видеохостинге с любого устройства", - говорится в сообщении в официальном телеграм-канале сервиса.

При этом русскоязычные пользователи, которые находятся в других странах, все так же могут смотреть контент Rutube в веб-версии, а пользователям, скачавшим приложение ранее, вероятно, будут доступны обновления приложения, сказано в сообщении.

Накануне в пресс-службе Rutube сообщили, что компания Apple потребовала от сервиса в течение двух недель удалить из своего приложения для операционной системы iOS контент "state-sponsored media"; видеохостинг не будет этого делать.

Если Rutube не выполнит это требование, его приложение будет удалено из магазина, предупредили в Apple.

На Rutube представлены российские СМИ и блогеры, чьи каналы были заблокированы на видеохостинге YouTube в связи с санкциями США.