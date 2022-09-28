Минфин оценил в 0,5 трлн рублей переходящие бюджетные остатки в 2022 году

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Минфин ожидает переход на 2023 год сэкономленных в результате ужесточения бюджетной дисциплины в 2022 году остатков средств на сумму около 0,5 трлн рублей, сообщил журналистам глава ведомства Антон Силуанов.

"Мы будем вводить жесткий режим всяких перебросок расходов, жесткий контроль за контрактацией, освоением. То есть все, что не законтрактовано, "на бочку" (должно быть возвращено - ИФ). Мы планируем, что то, что сможем сэкономить, будет переходить на следующий год в качестве источников резервов правительства", - сказал он.

"В следующем году, так же, как и в этом, нам такие "маневренные" деньги точно будут очень нужны", - отметил Силуанов.