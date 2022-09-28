Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Минфин оценил в 0,5 трлн рублей переходящие бюджетные остатки в 2022 году

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Минфин ожидает переход на 2023 год сэкономленных в результате ужесточения бюджетной дисциплины в 2022 году остатков средств на сумму около 0,5 трлн рублей, сообщил журналистам глава ведомства Антон Силуанов.

"Мы будем вводить жесткий режим всяких перебросок расходов, жесткий контроль за контрактацией, освоением. То есть все, что не законтрактовано, "на бочку" (должно быть возвращено - ИФ). Мы планируем, что то, что сможем сэкономить, будет переходить на следующий год в качестве источников резервов правительства", - сказал он.

"В следующем году, так же, как и в этом, нам такие "маневренные" деньги точно будут очень нужны", - отметил Силуанов.

Минфин Антон Силуанов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЕК предложила расширить ограничения на экспорт в Россию

Минфин РФ не исключил покупку "дружественной" валюты уже в этом году

Принят закон о кредитных каникулах для мобилизованных

Дополнительные изъятия у "Газпрома" через НДПИ составят 50 млрд рублей в месяц

Дополнительные изъятия у "Газпрома" через НДПИ составят 50 млрд рублей в месяц

Акциз на сахаросодержащие напитки может составить 7 руб. за литр

Решетников ждет, что РФ будет постоянно сталкиваться с давлением на рубль

Аналитики прогнозируют минимум $45 млрд ущерба экономике США от урагана "Иэн"

Apple объяснила удаление приложений VK из AppStore наличием подсанкционных акционеров

Apple объяснила удаление приложений VK из AppStore наличием подсанкционных акционеров

Глава Минэкономразвития сообщил о подготовке властей к долгосрочным санкциям

Липецкий "Моторинвест" начал серийный выпуск электромобилей под брендом Evolute

Липецкий "Моторинвест" начал серийный выпуск электромобилей под брендом Evolute
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });