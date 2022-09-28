Минприроды пообещало 16 млрд рублей на сортировку и утилизацию мусора в 2022 году

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Государственная поддержка создания инфраструктуры для сортировки и утилизации мусора в 2022 году составит 16 млрд рублей, в 2021 году она составила более 6 млрд рублей, заявил глава Минприроды Александр Козлов.

"Мы в прошлом году впервые запустили меры инфраструктурной поддержки (...) В этом году объем господдержки составит уже более 16 миллиардов рублей. Это двадцать инвестиционных проектов, суммарные мощности порядка 7 миллионов тонн, и до конца года мы планируем эту работу по отбору этих проектов завершить и обязательно вас об этом уведомить", - сказал он на парламентских слушаниях по реформе обращения с отходами.

По словам министра, в 2021 году поддержка в данной сфере превысила 6 млрд рублей, которые были потрачены на содействие пяти отраслевым проектам в Московской, Тульской, Самарской областях.

Реализация этих проектов позволит довести суммарный объем мощностей по сортировке и переработке отходов до 3 млн тонн в год, добавил он.