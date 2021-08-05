Компании по вывозу мусора в Приморье заявили о сбоях в работе из-за долгов оператора

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Транспортные компании, занимающиеся вывозом мусора в Приморском крае, испытывают проблемы из-за долгов КГУП "Приморский экологический оператор" - регионального оператора по обращению с ТБО, погасить задолженность планируется к середине августа.

"Долг образовался не одномоментно, идет перетекающим итогом, о чем уведомляли "Приморского экологического оператора". У предприятий нет свободных денег на заправку машин, выплату зарплат, оплату налогов, не говоря о покупке техники, инвестиционных программах. Отходит на второй план подготовка техники к осенне-зимнему сезону, закупка резины, ремонт, техобслуживание транспорта", - сообщил в четверг журналистам директор ассоциации перевозчиков твердых коммунальных отходов (ТКО) "Чистое Приморье" Андрей Конкин.

Транспортники не планируют забастовок, однако не исключают вынужденных сбоев в работе. Руководство "Приморского экологического оператора" обещает погасить долги транспортникам к 13 августа.

"На сегодняшний день долг перед транспортными компаниями порядка 150 млн руб. Планируется погасить за счет кредитов. Мы должны закрыть образовавшиеся долги перед всеми транспортными компаниями к концу следующей недели. Такая поставлена задача региональным министерством ЖКХ", - сообщил журналистам замдиректора КГУП "Приморский экологический оператор" Сергей Лазарев.

По его словам, задолженность перед транспортниками объясняется дополнительными расходами предприятия на модернизацию мусорного полигона на улице Холмистой, неплатежами потребителей, тарифом, который сейчас один из самых низких на Дальнем Востоке. Чтобы не допустить повторения такой ситуации, по словам Лазарева, увеличен норматив накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), корректируется территориальная схема обращения с ТКО, что позволит предприятию в 2022 году работать по единому новому тарифу, который, по его предположению, увеличиться не более, чем на 10% и не превысит 100 руб.