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Мантуров заявил, что не удастся отказаться от одноразового пластика к 2024 г.

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Отказаться от одноразового пластика до 2024 года невозможно, отказ от пластика приведёт к потере предприятиями выручки в размере 250 млрд рублей, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

В кулуарах Восточного экономического форума он сообщил журналистам, что "отмена одноразовых пластиков, изделий, на сегодняшний день в 2020 году выручка предприятий - 250 млрд рублей, это - четверть всего объема производства всех полимерных материалов".

При этом он отметил, что Минпромторг совместно с Минпророды РФ прорабатывает возможность отказа от ряда наименований одноразового пластика. "Они нам направили перечень из 28 наименований. Мы изучаем на предмет того, на что можно заместить, в какое время, и дальше мы придем к общему знаменателю", - добавил он.

По словам министра, существующие технологии по переработке пластика позволяют не отказываться от одноразового пластика.

В РоссииМинприроды предложило отказаться от 28 видов товаров из пластикаЧитать подробнее

"Сейчас работаем, все изучим. Мы всегда находили разумные решения. Сегодня есть технологии, которые обеспечивают переработку этих пластиков, и мне кажется, это гораздо разумней с точки зрения того, запрещать или разрешать. Есть методика разделенного сбора ТБО. Пластики можно практически все перерабатывать. Непереработанные - сжигаются и получается энергия", - добавил он.

Ранее СМИ со ссылкой на главу Минприроды сообщалось, что окончательно запретить производство одноразовых товаров и упаковки из пластика в России планируется в 2024 году. В августе Минприроды РФ направило Минпромторгу предложение по запрету использования 28 видов одноразовой упаковки и товаров, среди них - пластиковая посуда и непрозрачные бутылки. В свою очередь в Минпромторге сообщали, что уже проанализировали подготовленный "Российским экологическим оператором" перечень товаров и упаковки, рекомендованных к запрету после создания инфраструктуры производства альтернативных замещающих изделий.

Минпромторг Денис Мантуров

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