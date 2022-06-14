Первый мусорный полигон на вечной мерзлоте начали строить в Якутске

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - ГУП "Жилищно-коммунальное хозяйство Якутии" на этой неделе приступило к строительству нового полигона размещения твердых коммунальных отходов (ТКО) Якутска, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ и энергетики Якутии.

"В связи с тем, что определение подрядной организации не состоялось по причине отсутствия заявок (...) принято решение, что ГУП "ЖКХ Якутии" обеспечит строительство полигона собственными силами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новый полигон станет первым объектом размещения отходов, построенным на вечной мерзлоте. Проектная мощность объекта - 125 тысяч тонн ТКО в год.

К строительным работам приступили с 13 июня. По проекту предусмотрено разделение участка на производственную и хозяйственную зоны.

"Производственная часть будет состоять из карт для захоронения отходов и оснащена дренажной системой сбора и отвода фильтрационных вод. На полигон будут поступать твердые коммунальные отходы, которые непригодны для использования во вторичном производстве", - отмечается в релизе.

Как сообщалось, площадь действующего полигона в Якутске около 40 га, но его мощности исчерпываются. Принято решение о его рекультивации. Новый полигон должен заработать на 27-м километре Вилюйского тракта. Ввод в эксплуатацию I этапа полигона был запланирован в 4-м квартале 2022 года.

ГУП "ЖКХ Якутии" оказывает услуги в сфере теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения.