Евро упал ниже 51 руб. впервые с 13 октября 2014 года

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Евро и доллар США активно падают на торгах Московской биржи в пятницу днем. При этом евро в моменте опускался ниже 51 руб. впервые с 13 октября 2014 года, доллар падал до 53,23 руб. впервые с 18 июня 2015 года.

Курс евро составил 51,11 руб./EUR1 в 14:49 по Москве, подешевев на 4,36 рубля. Доллар США стоил 55,14 руб./$1, что на 2,07 ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 3,1 рубля - до 53,33 рубля. Курс китайского юаня повысился к этому времени на 12,3 копейки - до 8,24 рубля.

Эксперты "Интерфакс-ЦЭА" отмечают, что падение доллара и евро объясняется рисками введения новых антироссийских санкций, которые могут затронуть Национальный клиринговый центр (НКЦ, входит в группу Московской биржи) и сделать невозможным проведение организованных торгов этими валютами. Участники рынка избавляются от доллара и евро, одновременно наращивая позиции в юане.

Санкции могут быть введены по факту принятия в состав Российской Федерации территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей после состоявшихся там референдумов. Церемония подписания договоров о вступлении в состав РФ новых территорий должна состояться в пятницу в 15:00 по Москве в Большом Кремлевском дворце.

США пока не вводили санкций против организаций группы Московской биржи - только персональные в отношении ее бывшего и действующего топ-менеджмента. В ЕС с начала июня действуют санкции против Национального расчетного депозитария (НРД).

Регулятор и участники рынка подготовили планы действий на случай попадания НКЦ под американские санкции и возможного прекращения биржевых долларовых расчетов, ранее на неделе заявила директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова. По ее словам, есть понимание, как в такой ситуации рассчитывать официальный курс.