Доллар и евро отскочили от многолетних минимумов и перешли к росту на торгах МосБиржи

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Доллар США и евро отыграли все потери первой половины дня и перешли к росту на торгах Московской биржи, рубль развернулся вниз на фиксации прибыли в последний день месяца и по факту состоявшегося подписания договоров о принятии в состав РФ четырех новых субъектов.

Курс доллара США составил 57,8 руб./$1 в 16:30 по Москве, что на 58,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом ранее в ходе торгов доллар падал до 53,23 руб. впервые с 18 июня 2015 года. Евро стоил 56,02 руб./EUR1, подорожав на 54,75 копейки. Ранее евро опускался ниже 51 руб. впервые с 13 октября 2014 года. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 56,95 копейки - до 56,99 рубля. Курс китайского юаня повысился к этому времени на 9 копеек - до 8,21 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растерял весь рост к доллару и евро первой половины дня на фиксации прибыли в последний день месяца и по факту состоявшегося подписания договоров о принятии в состав РФ четырех новых субъектов. Договоры о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей подписаны в пятницу в Кремле президентом РФ Владимиром Путиным и руководителями этих регионов.

Церемония подписания договоров состоялась в Георгиевском зале Большого Кремлевского Дворца. Свои подписи под документами поставили Денис Пушилин (ДНР), Леонид Пасечник (ЛНР), Евгений Балицкий (Запорожье), Владимир Сальдо (Херсонская область).

Рынок при этом продолжает находиться в ожидании новостей на санкционную тему, в том числе против группы МосБиржи, которые могут быть введены по факту принятия в состав РФ новых территорий. В частности, санкции могут затронуть Национальный клиринговый центр (НКЦ, входит в группу Московской биржи) и сделать невозможным проведение организованных торгов долларом и евро. США пока не вводили санкций против организаций группы Московской биржи - только персональные в отношении ее бывшего и действующего топ-менеджмента. В ЕС с начала июня действуют санкции против Национального расчетного депозитария (НРД).

Регулятор и участники рынка подготовили планы действий на случай попадания НКЦ под американские санкции и возможного прекращения биржевых долларовых расчетов, ранее на неделе заявила директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова. По ее словам, есть понимание, как в такой ситуации рассчитывать официальный курс.