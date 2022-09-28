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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

ЦБ подготовил план на случай введения санкций против Национального клирингового центра

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Регулятор и участники рынка подготовили планы действий на случай попадания Национального клирингового центра (НКЦ, входит в группу Московской биржи) под американские санкции и возможного прекращения биржевых долларовых расчетов, сообщила журналистам директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова.

"Эти риски у нас всегда в работе, мы понимаем, что они всегда обсуждаются, поэтому у НКЦ тоже есть планы, у нас есть планы, у банков есть планы, как действовать в этой ситуации. Если на бирже долларовые расчеты будут невозможны, у нас есть на этот случай свои планы, как рассчитывать курс и так далее", - сказала Данилова в кулуарах банковского форума "Казначейство".

США пока не вводили санкций против организаций группы Московской биржи - только персональные в отношении ее бывшего и действующего топ-менеджмента. В ЕС с начала июня действуют санкции против Национального расчетного депозитария (НРД).

ЦБ РФ НКЦ
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