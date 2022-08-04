Утвержден план развития Северного морского пути до 2035 года

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, утверждающее План развития Северного морского пути (СМП) до 2035 года, сообщает в четверг пресс-служба правительства.

Общий объем финансирования плана – почти 1,8 трлн рублей, документ включает в себя более 150 мероприятий.

Как сообщила пресс-служба вице-премьера Юрия Трутнева, под руководством которого велась работа по подготовке плана, мероприятия структурированы по пяти ключевым направлениям: грузовая база, транспортная инфраструктура, грузовой и ледокольный флот, безопасность судоходства по Севморпути, а также управление и развитие судоходства по СМП.

Раздел "Грузовая база" включает осуществление мониторинга ключевых инвестиционных проектов, обеспечивающих грузовую базу Севморпути. Предусматривается в срок до 1 октября 2022 г. заключение взаимообязывающих соглашений между Минвостокразвития, Госкорпорацией "Росатом" и грузоотправителями в части ежегодного обеспечения грузопотока по Севморпути. Кроме того, разделом предусматриваются мероприятия по развитию Севморпути как национальной транспортной артерии для доставки грузов из западной части страны в восточную и в обратном направлении, в том числе грузов северного завоза.

Разделом "Транспортная инфраструктура" предусмотрено обеспечение перевозок в акватории Севморпути сопутствующей транспортной инфраструктурой, в первую очередь портовой и железнодорожной. Так, сейчас идет строительство терминалов "Утренний", "Бухта Север", "Енисей", развитие Мурманского и Архангельского транспортных узлов, создание западного и восточного портов-хабов для транзитной линии с российским оператором. Для создания транспортных коридоров, обеспечивающих ввоз/вывоз грузов в направлении морских портов, предусматривается создание Северного широтного хода, ж/д ветки Лавна - Выходной и формирование технико-экономического обоснования для проекта СШХ-2. Отдельное внимание уделено мероприятиям по дноуглублению в акватории Севморпути на лимитирующих речных и морских участках.

Раздел "Грузовой и ледокольный флот" содержит планы по строительству пяти серийных атомных ледоколов проекта 22220, головного ледокола проекта "Лидер", а также дополнительных четырёх ледоколов с битопливной энергетической установкой. Предусматривается строительство грузового флота арктического класса для вывоза продукции проектов освоения месторождений в Арктике, флота снабжения для грузов северного завоза, а также контейнеровозов для транзитной контейнерной линии.

Раздел "Безопасность судоходства по Севморпути" предусматривает создание арктической спутниковой группировки мониторинга гидрометеорологической обстановки и радиолокационного наблюдения (создание и обновление группировки в составе четырёх аппаратов "Арктика-М", 2-х "Кондор-ФКА" и одного "Обзор-Р"). Запланировано строительство 46 судов аварийно-спасательного флота, многофункционального спасательного судна класса Arc 5, строительство четырёх комплексных аварийно-спасательных центров для размещения подразделений МЧС России в Сабетте, Диксоне, Тикси и Певеке и их оснащение необходимым оборудованием и средствами спасения, в том числе 13 вертолетами в арктическом исполнении.

Раздел "Управление и развитие судоходства по Севморпути" направлен на обеспечение информационными и цифровыми услугами в арктических акваториях. Речь идет о создании единой платформы цифровых сервисов, а также стимулировании международного сотрудничества в целях развития судоходства по Севморпути.

Ранее правительство приняло решение создать главное управление Северного морского пути. Это поможет централизовать полномочия по управлению движением судов в акватории СМП и повысить безопасность судоходства на этом важнейшем направлении. Главное управление Севморпути будет создано в формате федерального государственного бюджетного учреждения. Учредителем новой структуры станет госкорпорация "Росатом".