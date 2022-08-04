Компании до октября должны заключить контракты о ежегодном грузопотоке по Севморпути

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Компаниям дали время до 1 октября на заключение соглашений с Минвостокразвития о ежегодном грузопотоке по Северному морскому пути, говорится в распоряжении правительства.

Такие соглашения должны подписать ПАО "Роснефть", ПАО "Газпром нефть", ПАО "НОВАТЭК", а также ГК "Росатом", ПАО "ГМК "Норильский никель", ООО "Северная звезда", ООО "Горнодобывающая компания Баимская".

До 1 ноября компании должны представить в правительство доклады о реализуемых проектах. Так, "НОВАТЭК" должен будет представить проект производства СПГ, "Роснефть" - "Восток Ойл", "Газпром нефть" - проект по освоению нефтяных месторождений, "Северная Звезда" - план реализации угольного проекта, "Горнодобывающая компания Баимская" - горнорудного проекта, "Норникель" - ряда проектов.

4 августа премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое утвердило план развития СМП до 2035 года. Общий объем финансирования плана – почти 1,8 трлн рублей, документ включает в себя более 150 мероприятий.

Президент Владимир Путин ранее потребовал, чтобы планы развития грузопотока по Севморпути не сдвигались по срокам, и оставались в силе цели роста грузопотока по СМП в объеме 80 млн тонн в 2024 году.

Полпред президента ДФО Юрий Трутнев, курирующий вопросы развития Арктики, говорил "Интерфаксу", что отправной точкой увеличения грузопотока по СМП является составленный прогноз с четкой привязкой к конкретным инвестиционным проектам и юридически обязывающим документам: "Что касается ближайших перспектив, то цифры грузопотока (по Севморпути - ИФ) в 80 млн тонн в 2024 году подтверждены соглашениями "Росатома" - оператора Севморпути - с компаниями. Ключевых перевозчиков четыре: "НОВАТЭК", "Роснефть", "Норникель" и "Северная звезда". Поскольку обязательства зафиксированы, компании понимают весь уровень ответственности, то и у правительства сомнений в достижении обозначенных целей тоже не возникает".