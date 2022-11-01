"Магнит" опробует доставку товаров из Китая по Севморпути

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Ритейлер "Магнит" начал тестировать доставку товаров из Китая в Петербург по Северному морскому пути.

Шесть сорокафутовых контейнеров с товарами народного потребления были отправлены из Китая на российском арктическом контейнеровозе "Мончегорск" напрямую в порт Санкт-Петербурга, сообщила компания. Планируемое время в пути составит около 30 дней, партия поступит в Россию в конце ноября. После доставки в порт товары перевезут на складской хаб ритейлера в центральной части России.

Ожидается, что с учетом высокой загруженности порта Владивосток время доставки товаров из Китая через СМП будет на 10 дней меньше, чем при использовании мультимодальной логистики, а снижение затрат для ритейлера за счет запуска нового направления при текущих транспортных тарифах может достигнуть 15%, сообщил ритейлер.

В ходе эксперимента "Магнит" оценит экономический эффект от запуска логистического коридора и отработает операционные процессы. Если пилотный маршрут будет признан эффективным, компания начнет регулярные поставки через СМП с весны 2023 года и будет осуществлять их весной, летом и осенью.

Кроме того, поставки "Магнита" через СМП позволят увеличить загрузку порта Санкт-Петербурга, операции которого сократились на фоне отказа крупных морских перевозчиков осуществлять доставку в Россию, отмечается в сообщении.

Директор по цепочкам поставок и логистике "Магнита" Федор Павловский через пресс-службу подчеркнул, что компания стала первым российским ритейлером, который решил протестировать доставку товаров по Севморпути.

"В условиях нарушения многих привычных логистических маршрутов логистика на российских судах через СМП имеет для нас большое значение как альтернативная транспортная артерия, возможность диверсифицировать свою импортную логистику", - добавил он.

"Магнит" - крупнейший по числу магазинов и второй по выручке ритейлер в России. На конец июня под управлением компании был 26 731 магазин.