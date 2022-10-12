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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:03

В FESCO назвали несбывшимся прогноз о дефиците контейнеров

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Российский контейнерный рынок быстро адаптируется к уходу иностранцев, дефицита контейнеров на рынке нет, заявил вице-президент по линейно-логистическому дивизиону транспортной группы FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство") Герман Маслов.

"Давайте, я отвечу на вопрос хватит ли контейнеров. Контейнеров хватит точно. Тот прогноз мрачный, который был у нас в апреле-мае, что все контейнеры закончатся, так как крупные компании их вывезли, он не сбылся. Потому что, во-первых, российские компании стали быстро строить контейнеры - и мы в том числе - и замещать иностранные. Во-вторых, пришел целый ряд других перевозчиков, которые пришли со своими контейнерами. В основном это китайские перевозчики", - сказал он на форуме Retail Week 22.

Маслов добавил, что сейчас нет нехватки контейнеров ни на сети ОАО "РЖД", ни в Азии, ни в основных точках.

Транспортная группа FESCO - крупный российский портовый оператор с железнодорожным и логистическим бизнесом в составе. В управлении группы парк контейнеров более 100 тысяч TEU, парк фитинговых платформ превышает 10 тысяч единиц. Флот состоит из 22 судов, преимущественно эксплуатируемых на собственных морских линиях. Зиявудин Магомедов владеет 32,5% акций ДВМП, у Михаила Рабиновича - 26,5%, у его партнера Андрея Северилова - 23,8%. Информация о владельцах 17% акций не раскрывалась.

FESCO ДВМП РЖД Герман Маслов
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