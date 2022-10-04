США указали на выгоду для развивающихся стран от введения потолка цен на нефть РФ

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Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - План государств G7 по введению ценового потолка для экспортируемой Россией нефти позволит 50 крупнейшим развивающимся странам мира экономить на расходах в общей сложности $160 млрд в год, свидетельствуют оценки министерства финансов США.

В сентябре G7 одобрила план введения потолка цен на российскую нефть, рассчитывая ограничить доходы бюджета РФ от продажи энергоресурсов. Начиная с 5 декабря, западные компании смогут обслуживать и страховать танкеры с российской нефтью по всему миру, получая освобождение от эмбарго, лишь в том случае, если она закупается по цене ниже определенного потолка. Аналогичные ограничения для нефтепродуктов вступят в силу 5 февраля 2023 года.

Евросоюз планирует ввести эмбарго на импорт российской нефти морским путем для государств региона в декабре. США запретили импорт нефти из РФ еще в марте.

"Анализ американского Минфина показывает, что 50 государств emerging markets смогут ежегодно экономить порядка $160 млрд на импорте нефти, - сообщил представитель ведомства газете Financial Times. - Это означает, что у таких стран, в том числе, у Китая и Индии, есть серьезный стимул воспользоваться инициативой".

Оценки Минфина США основаны на сравнении потенциальных последствий для нефтяного рынка в результате введения потолка цен на импорт российской нефти и последствий введения эмбарго на поставки без освобождения от него каких-либо грузов.

Уровень ценового потолка пока не определен, отмечает Financial Times.

Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо на прошлой неделе заявил в интервью CNBC, что ценовой лимит будет "существенно выше" себестоимости добычи в России, поскольку страны G7 стремятся ограничить доходы бюджета РФ, не спровоцировав сокращения производства нефти в стране.