Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

США указали на выгоду для развивающихся стран от введения потолка цен на нефть РФ

США указали на выгоду для развивающихся стран от введения потолка цен на нефть РФ
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - План государств G7 по введению ценового потолка для экспортируемой Россией нефти позволит 50 крупнейшим развивающимся странам мира экономить на расходах в общей сложности $160 млрд в год, свидетельствуют оценки министерства финансов США.

В сентябре G7 одобрила план введения потолка цен на российскую нефть, рассчитывая ограничить доходы бюджета РФ от продажи энергоресурсов. Начиная с 5 декабря, западные компании смогут обслуживать и страховать танкеры с российской нефтью по всему миру, получая освобождение от эмбарго, лишь в том случае, если она закупается по цене ниже определенного потолка. Аналогичные ограничения для нефтепродуктов вступят в силу 5 февраля 2023 года.

В миреЙеллен предупредила об ущербе для мировой экономики без потолка цен на нефть из РФЧитать подробнее

Евросоюз планирует ввести эмбарго на импорт российской нефти морским путем для государств региона в декабре. США запретили импорт нефти из РФ еще в марте.

"Анализ американского Минфина показывает, что 50 государств emerging markets смогут ежегодно экономить порядка $160 млрд на импорте нефти, - сообщил представитель ведомства газете Financial Times. - Это означает, что у таких стран, в том числе, у Китая и Индии, есть серьезный стимул воспользоваться инициативой".

Оценки Минфина США основаны на сравнении потенциальных последствий для нефтяного рынка в результате введения потолка цен на импорт российской нефти и последствий введения эмбарго на поставки без освобождения от него каких-либо грузов.

Уровень ценового потолка пока не определен, отмечает Financial Times.

Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо на прошлой неделе заявил в интервью CNBC, что ценовой лимит будет "существенно выше" себестоимости добычи в России, поскольку страны G7 стремятся ограничить доходы бюджета РФ, не спровоцировав сокращения производства нефти в стране.

США G7
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Разработаны первые меры поддержки малого бизнеса и ИП в связи с частичной мобилизацией

Разработаны первые меры поддержки малого бизнеса и ИП в связи с частичной мобилизацией

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 1,6-1,8%

Суд удовлетворил иск Сбербанка о взыскании долга с бывшей украинской "дочки"

Суд удовлетворил иск Сбербанка о взыскании долга с бывшей украинской "дочки"

"Мегафон" и Yota до конца 2023 года объединят розницу

Brent подорожала до $89,27 за баррель

Глава итальянской Eni заявил о важности возобновления поставок газа из РФ

Глава итальянской Eni заявил о важности возобновления поставок газа из РФ

РФ ввела санкции в отношении германского ПХГ "Катарина"

РФ ввела санкции в отношении германского ПХГ "Катарина"

Клиенты Сбербанка с начала года купили 100 т драгметаллов в обезличенном виде

Клиенты Сбербанка с начала года купили 100 т драгметаллов в обезличенном виде

Nvidia до конца октября закроет офис в России

Nvidia до конца октября закроет офис в России

"ЛУКОЙЛ" 4 октября начнет размещение замещающих облигаций на $6,3 млрд

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });