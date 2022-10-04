Глава Shell счел, что введение потолка цен на нефть РФ будет трудно реализовать

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Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор Shell Бен ван Берден полагает, что предлагаемое странами Запада введение предельной цены для покупки нефти в РФ будет трудно осуществить на практике.

"Это будет настоящей проблемой с точки зрения реализации", - заявил он, выступая на лондонской конференции Energy Intelligence Forum. Это мероприятие проходит в очном формате впервые за три года.

По мнению ван Бердена, попытки контролировать цены на сложных сырьевых рынках несут в себе определенные риски.

Также глава Shell сказал, что ожидает введения новых налогов в отношении компаний нефтегазового сектора для привлечения средств на меры поддержки потребителей, пострадавших от взлета цен на энергоносители. При этом правительства должны сфокусироваться на помощи наиболее уязвимым группам граждан, особенно бедным домохозяйствам, вместо прямого вмешательства в рыночные механизмы, цитирует ван Бердена The Wall Street Journal.

Акции Shell дорожают на 1,1% в ходе торгов в Лондоне во вторник. С начала года капитализация компании подскочила на 43,3%, до 164,3 млрд фунтов стерлингов ($186 млрд).