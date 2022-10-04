"АвтоВАЗ" в сентябре увеличил продажи в РФ на 20% г/г и на 14% к августу

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" в сентябре увеличил продажи автомобилей Lada на российском рынке по сравнению с сентябрем прошлого года на 20,1%, до 20 641 штук, сообщила компания.

Относительно августа этого года реализация Lada в РФ в сентябре выросла на 14,1%.

"Рост продаж в последние два месяца свидетельствует о высокой эффективности государственных программ льготного автокредитования: сегодня более 60% розничных продаж осуществляются с использованием этих инструментов", - отметил президент компании Максим Соколов, которого цитирует пресс-служба.

Как сообщалось, в середине июня "АвтоВАЗ" возобновил продажи Lada Granta, к середине июля – продажи Lada Niva Legend (бывшая 4x4), к концу августа – продажи Lada Niva Travel (бывшая Niva Chevrolet). Производство этих моделей в упрощенных версиях было перезапущено в Тольятти после длительного простоя.