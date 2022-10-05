Индекс PMI сферы услуг России в сентябре поднялся до 51,1 пункта

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - В сентябре 2022 года индекс PMI сферы услуг России составил 51,1 пункта, поднявшись с августовского значения 49,9 пункта, показало исследование S&P Global.

Последние данные указали лишь на незначительное расширение в деловой активности сектора. Рост производства оказался слабым, однако, согласно сообщениям, отмечались дальнейшее повышение клиентского спроса и появление новых заказов.

Совокупный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг РФ, в сентябре составил 51,5 пункта по сравнению с 50,4 пункта в августе.

Значение индексов выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, меньше этого уровня - на ее снижение.

В сентябре был зафиксирован четвертый подряд месячный рост новых заказов. Увеличение спроса было связано с появлением новых клиентов, главным образом, за счет внутреннего рынка. Новые экспортные заказы продолжили падать.

Спрос со стороны иностранных клиентов падал стремительными темпами из-за влияния санкций на бизнес-операции.

Как говорится в обзоре, сокращение занятости в российской сфере услуг фиксировалось второй месяц подряд в сентябре. Темпы сокращения ускорились с августа и стали самыми быстрыми с мая этого года (хотя в целом были и невысокими).

По данным отчета, снижение занятости происходило на фоне освобождения мощностей, о чем свидетельствует дальнейшее уменьшение объемов незавершенных заказов в сентябре.

Ценовое давление со стороны издержек в прошлом месяце смягчилось, темпы инфляции издержек были самыми низкими с начала года. Тем не менее темпы роста издержек были исторически повышенными: увеличивались стоимость материалов, цены поставщиков и заработные платы.

Компании продолжали перекладывать бремя издержек на своих клиентов. Рост отпускных цен был самым резким за четыре месяца и выше среднего по серии.

Уверенность российских поставщиков услуг в перспективах производства выросла в конце третьего квартала. Деловые ожидания фирм на ближайшие двенадцать месяцев стали вторыми по силе с февраля на фоне надежд на увеличение клиентского спроса. При этом степень оптимизма были ниже тренда по серии: на настроения влияли экономическая и политическая неопределенность.