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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Индекс PMI сферы услуг РФ в октябре рухнул до 43,7 пункта с 51,1 пункта в сентябре

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Индекс PMI сферы услуг России в октябре 2022 года составил 43,7 пункта, резко опустившись с сентябрьского значения 51,1 пункта, свидетельствуют материалы исследования S&P Global.

Последние данные указали на резкий спад деловой активности в секторе. Опрошенные компании часто связывали падение выпуска со слабым спросом и сокращением клиентской базы на фоне санкций и снижения покупательской способности клиентов.

Совокупный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг РФ, в октябре составил 45,8 пункта по сравнению с 51,5 пункта в сентябре.

Значение индексов выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, меньше этого уровня - на ее снижение.

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S&P Global
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