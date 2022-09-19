"Газпром" выпустит еще одни замещающие облигации

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - ООО "Газпром капитал", в соответствии с решением ПАО "Газпром", проведет размещение замещающих облигаций – российских облигаций, замещающих еврооблигации серии 42, права на которые учитываются российскими депозитариями, сообщила российская компания.

Поручителем по замещающим облигациям выступит "Газпром". К оплате будут приниматься только еврооблигации Gaz Capital S.A. серии 42, выпущенные в 2017 году на сумму 850 млн фунтов стерлингов Соединенного Королевства для финансирования займа в пользу "Газпрома" (ставка купона - 4,25% годовых, срок погашения - 06 апреля 2024 года; идентификационный номер выпуска - ISIN: XS1592279522).

Замещающие облигации будут иметь аналогичные с еврооблигациями серии 42 условия по размеру и срокам выплаты купонного дохода, сроку погашения и номинальной стоимости. При этом расчеты по замещающим облигациям будут осуществляться в российских рублях по курсу Банка России на дату соответствующей выплаты.

"Газпром капитал" планирует обратиться в Банк России для государственной регистрации выпуска замещающих облигаций. Параметры и условия эмиссии замещающих облигаций будут доведены инвесторам после регистрации эмиссионных документов Банком России.

Ориентировочный срок сбора книги заявок для участия в обмене еврооблигаций серии 42 на замещающие облигации намечен на период с 23 по 29 сентября 2022 года. Расчеты по обмену запланированы на первую неделю октября 2022 года.

"Газпром" будет дополнительно информировать держателей еврооблигаций о дальнейших планах в отношении остальных серий еврооблигаций.

Ранее "Газпром капитал" проводил размещение замещающих облигаций – российских облигаций, замещающих еврооблигации серии 41, права на которые учитываются российскими депозитариями". К оплате принимались только еврооблигации Gaz Capital S.A. серии 41, выпущенные в 2017 году на сумму $750 млн для финансирования займа в пользу ПАО "Газпром" (ставка купона - 4,95% годовых, срок погашения - 23 марта 2027 года; идентификационный номер выпуска – ISIN: XS1585190389/ US368266AV45).

Указ президента РФ от 5 июля обязывает российские компании, имеющие в обращении еврооблигации, обеспечить исполнение обязательств по ним перед держателями, учет прав которых ведется в российских депозитариях - они могут это сделать либо в порядке, установленном советом директоров ЦБ РФ (заемщик должен запросить у российского депозитария информацию о держателях, а затем перечислить средства для исполнения обязательств перед ними), либо через передачу инвесторам новых локальных облигаций взамен евробондов.

Ряд компаний для его исполнения запустили голосование держателей евробондов, чтобы скорректировать документацию и заручиться их согласием на изменение схемы платежей, что должно позволить избежать возможного дефолта при разделении платежа для российских и иностранных держателей.

"Газпром" в августе инициировал голосование по выпуску с погашением в 2027 году, среди предложений компании были смена trustee (стандартный пункт для всех российских заемщиков), упрощение процедуры списания выкупленных бумаг и продление льготного периода для проведения платежей, но согласовать проведение прямых платежей в рублях держателям в российских депозитариях компания не предлагала. Это позволило предположить, что "Газпром" рассматривает возможность замещения евробондов локальными бумагами.

В настоящее время в обращении находятся 12 выпусков еврооблигаций Gaz Capital S.A. в различных валютах с погашением в 2023-2034 годах.