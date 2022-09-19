В ЦБ заявили о необходимости исключить регулирование бирж из пакета ФАС о цифровых рынках

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Пятый антимонопольный пакет ФАС, который затрагивает регулирование цифровых рынков, необходимо доработать, чтобы исключить подпадание традиционных финансовых бирж под новые правила, заявил Михаил Ковригин, директор департамента стратегического развития финансового рынка ЦБ в Госдуме.

"Буквально несколько моментов, на которые надо обратить внимание, мы готовы с ФАС это проработать, контакт рабочий у нас есть применительно к финансовому рынку. Прежде всего это касается сферы действия. Вот о маркетплейсах мы уже поговорили, вместе с тем у нас в настоящее время пакет так сформулирован, что, по нашему мнению, целесообразно более акцентно исключить из него такие традиционные платформы, как биржи. Поскольку биржи, на наш взгляд, в контексте этого регулирования должны были бы быть обособлены", - заявил он на парламентских слушаниях комитета по защите конкуренции Госдумы.

Представитель ЦБ также подчеркнул, что регулятор готов и дальше сотрудничать с законодателями, с правительством, с ФАС и участниками рынка по этому вопросу. "Мы действительно наблюдаем активное развитие цифровых платформ, с теми преимуществами, которые они приносят, также есть и риски монополизации цифровых рынков, и, по крайней мере для финансового рынка, ряд сегментов которого уже весьма монополизированы, этот риск весьма явный", - добавил он.

Как сообщалось, в июле правительство внесло в Госдуму законопроект (№160280-8) о регулировании цифровых рынков. Статья о доминирующем положении дополняется новой частью, по которой ФАС наделяется полномочиями при анализе конкуренции на товарном рынке, где сделки заключаются на платформах через интернет, устанавливать наличие "сетевых эффектов" и давать оценку возможности компании оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара. Также вводится новое определение: "сетевой эффект" на товарном рынке. Это влияние компании через интернет на совершение сделок между продавцами и покупателями определенных товаров на товарном рынке за счет увеличения числа таких продавцов и покупателей.

Критерии доминирующего положения для агрегаторов онлайн-торговли, использующих "сетевой эффект", предлагается установить следующие: размер выручки за предыдущий год превышает 2 млрд рублей, доля сделок у конкретного онлайн-агрегатора от совокупной стоимости сделок на определенном товарном рынке составляет более 35%, агрегатор имеет возможность устранять с товарного рынка других хозяйствующих субъектов или затруднять их доступ на этот товарный рынок. Поправки также вводят новое условие контроля ФАС сделок экономической концентрации - если цена сделки превышает 7 млрд руб.

Также в Госдуму был внесен законопроект (№160278-8), который прописывает в КоАП норму о том, что применение ценовых алгоритмов в антиконкурентных целях будет считаться отягчающим обстоятельством. Ценовой алгоритм - это программное обеспечение, которое автоматически устанавливает цены, реагируя на различные изменения: количества товаров на складе, цен конкурентов, потребительских предпочтений.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2023 г., дата рассмотрения пакета в Госдуме в первом чтении пока не определена.