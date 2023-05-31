Доработаны поправки о возможности слияния блокчейн-платформ по ЦФА и финансовых маркетплейсов

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Думский комитет по финансовому рынку рекомендовал принять во II чтении законопроект, по которому оператор финансовой платформы, так называемый супермаркет финансовых продуктов (marketplace), сможет совмещать работу с деятельностью блокчейн-платформы, которая выпускает или обменивает цифровые финансовые активы (ЦФА).

Законопроект № 221502-8 в октябре 2022 года в палату внесла группа депутатов и сенаторов.

Закон о создании в стране финансового супермаркета ("О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы") был принят летом 2020 года. Через marketplace граждане могут инвестировать свободные средства: заключать сделки на предоставление банковских, страховых услуг, услуг на рынке ценных бумаг, совершать сделки с финансовыми инструментами.

При этом, согласно действующему законодательству, оператор финансовой платформы не вправе совмещать свою деятельность с деятельностью кредитной организации, за исключением деятельности организатора торговли, депозитария, специализированного депозитария, регистратора или оператора инвестиционной (краудфандинговой) платформы.

Рекомендованный к принятию во втором чтении законопроект вносит еще одно исключение - из-под запрета на совмещение деятельности выводят операторов информационной системы, в которой осуществляется выпуск ЦФА, операторов обмена ЦФА. В итоге финансовые платформы смогут выпускать и обменивать ЦФА.

Еще одна новелла законопроекта касается совершения на финансовых платформах сделок с ценными бумагами, допущенными к организованным торгам. Сейчас покупателями ценных бумаг в рамках финансовых платформ могут выступать только потребители финансовых услуг-физлица. Для снятия данного барьера законопроект предлагает включить эмитентов облигаций и лиц, действующих по их поручению, в число тех, кто может покупать облигации через платформы. В рамках первого чтения предполагалось что барьер снимут для эмитентов всех ценных бумаг.

Третья новелла законопроекта позволяет неквалифицированным инвесторам без прохождения тестирования покупать государственные ценные бумаги региона.

Рассмотрение законопроекта во втором чтении запланировано 13 июня.