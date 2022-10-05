Недельная инфляция составила 0,07%

Годовая инфляция с 27 сентября по 3 октября составила 13,5%

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - В России с 27 сентября по 3 октября 2022 года инфляция к предыдущей неделе составила 0,07% после инфляции в 0,08% с 20 по 26 сентября, дефляции 0,03% с 13 по 19 сентября, сообщил Росстат.

С начала октября потребительские цены стране к 3 октября выросли на 0,03%, с начала 2022 года к 3 октября цены выросли на 10,40%.

Из недельных данных Росстата за начало октября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в России замедлилась по состоянию на 3 октября примерно до 13,5% с 13,7% на 26 сентября, 13,92% на 19 сентября, 14,05% на 12 сентября, 14,30% на конец августа и 15,10% на конец июля.

За период с 27 сентября по 3 октября выросли цены на куриные яйца - на 1,5%, вареную колбасу, сосиски, сардельки - на 0,4%, говядину, свинину, макаронные изделия, вермишель - на 0,3%.

В то же время снизились цены на гречневую крупу - на 2,1%, сахарный песок - на 1,4%, пшено - на 0,6%, сметану - на 0,3%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию за неделю составил 1,5% (рост на 0,5% неделей ранее), в том числе на помидоры - 5,7%, огурцы - 3,9%, бананы - 3,2%, морковь - 1,9%, картофель - 1,6%, капусту - 1,3%, свеклу - 1,0%. В то же время цены на яблоки снизились на 1,9%, лук репчатый - на 1,6%.

В группе наблюдаемых медикаментов выросли цены: на эргоферон и левомеколь - на 1,4%, метамизол натрия (анальгин отечественный) и ренгалин - на 0,9%, поливитамины - на 0,6%.

Из отдельных видов непродовольственных товаров подорожали: спички - на 0,6%, подгузники детские и пеленки для новорожденных - на 0,4%, бумага и мыло туалетные - на 0,3%.

Одновременно снизились цены на электропылесосы - на 1,6%, смартфоны, плиты ДСП - на 0,7%.

Цены на автомобильный бензин практически не изменились, дизельное топливо - выросли на 0,1%.

Стоимость полета в салоне экономического класса самолета за неделю уменьшилась на 0,6% (неделей ранее снизилась на 0,8%).

Банка России 16 сентября ожидаемо снизил ключевую ставку с 8% до 7,5%, не став давать традиционный сигнал о своих будущих действиях.

В "сигнальном" абзаце заявления по итогам совета осталась только базовая фраза: "Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков".

На пресс-конференции по итогам заседания глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что цикл снижения ставки, скорее всего, близок к завершению. "Но, действительно, так как мы близки к завершению цикла снижения, допускаем, что следующим шагом, кроме сохранения ставки, может быть и повышение. Но при этом не исключаем и снижения. Мы сейчас, действительно, на такой стадии, где все зависит от внешних и внутренних факторов и от того, как будут материализовываться проинфляционные и дезинфляционные риски", - сказала она.

Одновременно ЦБ понизил свой прогноз по инфляции на 2022 год до 11-13% с 12-15%, оставив прежним прогноз в 5-7% на 2023 год и в 4% на 2024 год.

Новый прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2022 год равняется 12,4% (против 13,4% в середине августа), при этом он учитывает индексацию тарифов ЖКХ на 9% с 1 декабря, на 2023 год прогноз министерства по инфляции - 5,5%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале сентября по инфляции в 2022 году, равняется 12,7% (снизился с 13,6% по опросу в начале июля), в 2023 году - 6,1%.