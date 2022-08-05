Паромная линия Усть-Луга - Балтийск полностью загружена в обе стороны

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Железнодорожные паромы, работающие на регулярной морской линии Усть-Луга - Балтийск, на 100% заполнены грузами как при движении в Калининград, так и в обратную сторону – в направлении основной территории России, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе оператора переправы ООО "Оборонлогистика" в пятницу.

"Паромы "Амбал", "Балтийск" и "Маршал Рокоссовский" эффективно работают не только по доставке грузов в Калининградскую область. В обратном направлении суда также загружены на 100%", - сказали в пресс-службе.

Однако если места на паромы в сторону Калининграда уже расписаны и забронированы вплоть до середины сентября, то грузы из Балтийска отправляются в Усть-Лугу в течение недели.

"Паромы перевозят обратно порожние железнодорожные вагоны, а также продукцию калининградских промышленных предприятий. Например, автомобили, рыбные консервы, портовые краны и другие грузы", - отметили в пресс-службе.

Загружено на обратном пути и судно типа ro-ro/lo-lo "Урса Майор", также работающее на данной линии: в Усть-Лугу оно перевозит порожние контейнеры и фуры с грузами.

"Полноценная загрузка паромной линии в обе стороны заметно повышает ее эффективность, обеспечивает транспортную безопасность и стабильность грузопотоков между Калининградской областью и основной территорий России", - отметили в пресс-службе "Оборонлогистики".

Как сообщалось, в июле паромами и судном "Урса Майор" было перевезено 72,7 тыс. тонн грузов, или 1 тыс. 247 вагонов, что на 13,4% больше, чем в июне.

Значимость калининградской грузовой морской линии повысилась после того, как Литва ввела с 17 июня ограничения на железнодорожный и автомобильный транзит подсанкционных грузов.

С 22 июля Литва сняла ограничения на железнодорожный транзит с определенными оговорками, но транзит подсанкционных грузов автотранспортом по-прежнему запрещен.

В настоящее время перевозки грузов по морю в Калининградскую область из других регионов РФ осуществляется по двум регулярным линиям: Усть-Луга - Балтийск и Бронка-Калининград. На маршруте Усть-Луга - Балтийск работают железнодорожные паромы "Амбал", "Балтийск" и "Маршал Рокоссовский", а также судно типа ro-ro/lo-lo "Урса Майор". На маршруте Бронка-Калининград грузы перевозят сухогруз "Холмогоры", суда "СТК-1004", "СТК-1019" и "СТК-1023".

В конце июля губернатор Калининградской области Антон Алиханов говорил, что к концу сентября на линии морского грузового транзита будут работать до 12 судов.