Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:56

Паромная линия Усть-Луга - Балтийск полностью загружена в обе стороны

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Железнодорожные паромы, работающие на регулярной морской линии Усть-Луга - Балтийск, на 100% заполнены грузами как при движении в Калининград, так и в обратную сторону – в направлении основной территории России, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе оператора переправы ООО "Оборонлогистика" в пятницу.

"Паромы "Амбал", "Балтийск" и "Маршал Рокоссовский" эффективно работают не только по доставке грузов в Калининградскую область. В обратном направлении суда также загружены на 100%", - сказали в пресс-службе.

Однако если места на паромы в сторону Калининграда уже расписаны и забронированы вплоть до середины сентября, то грузы из Балтийска отправляются в Усть-Лугу в течение недели.

"Паромы перевозят обратно порожние железнодорожные вагоны, а также продукцию калининградских промышленных предприятий. Например, автомобили, рыбные консервы, портовые краны и другие грузы", - отметили в пресс-службе.

Загружено на обратном пути и судно типа ro-ro/lo-lo "Урса Майор", также работающее на данной линии: в Усть-Лугу оно перевозит порожние контейнеры и фуры с грузами.

"Полноценная загрузка паромной линии в обе стороны заметно повышает ее эффективность, обеспечивает транспортную безопасность и стабильность грузопотоков между Калининградской областью и основной территорий России", - отметили в пресс-службе "Оборонлогистики".

Как сообщалось, в июле паромами и судном "Урса Майор" было перевезено 72,7 тыс. тонн грузов, или 1 тыс. 247 вагонов, что на 13,4% больше, чем в июне.

Значимость калининградской грузовой морской линии повысилась после того, как Литва ввела с 17 июня ограничения на железнодорожный и автомобильный транзит подсанкционных грузов.

С 22 июля Литва сняла ограничения на железнодорожный транзит с определенными оговорками, но транзит подсанкционных грузов автотранспортом по-прежнему запрещен.

В настоящее время перевозки грузов по морю в Калининградскую область из других регионов РФ осуществляется по двум регулярным линиям: Усть-Луга - Балтийск и Бронка-Калининград. На маршруте Усть-Луга - Балтийск работают железнодорожные паромы "Амбал", "Балтийск" и "Маршал Рокоссовский", а также судно типа ro-ro/lo-lo "Урса Майор". На маршруте Бронка-Калининград грузы перевозят сухогруз "Холмогоры", суда "СТК-1004", "СТК-1019" и "СТК-1023".

В конце июля губернатор Калининградской области Антон Алиханов говорил, что к концу сентября на линии морского грузового транзита будут работать до 12 судов.

Усть-Луга Балтийск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Российские туристы активно раскупают туры на Мальдивы на новогодние каникулы

Посольство Латвии приостановило выдачу виз россиянам

Посольство Латвии приостановило выдачу виз россиянам

Папа Франциск принял главу Отдела внешних церковных связей РПЦ

Путин до конца года запретил владельцам из недружественных стран продавать акции банков РФ

Директор новосибирского института Шиплюк арестован по делу о госизмене

Директор новосибирского института Шиплюк арестован по делу о госизмене

Низкий уровень воды в Енисее создал проблемы для судоходства

Низкий уровень воды в Енисее создал проблемы для судоходства

В ЛДПР опровергли сообщения об объединении с другими партиями

Из РФ вышлют 14 болгарских дипломатов

ЦБ призвал банки заранее информировать клиентов об изменении условий обслуживания

ЦБ призвал банки заранее информировать клиентов об изменении условий обслуживания
Пандемия коронавируса

В России за сутки выявили 18 555 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявили 18 555 новых случаев коронавируса
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });