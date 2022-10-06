В Минфине предложили вернуться к раскрытию информации об эмитентах

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Необходимо возвращаться к раскрытию информации об эмитентах инвесторам, но найти для этого сбалансированный подход, отсутствие информации плохо сказывается на эффективности компаний, на рынке и экономике в целом, полагает глава департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков.

Он высказал это мнение на конференции по защите прав потребителей финансовых услуг "Территория финансовой безопасности".

"На чем мы делаем акцент. Первое - это доверие. Финансовый рынок, и финансовая система, и экономика в целом функционируют более эффективно с наименьшими издержками, когда есть максимальное доверие. (...) повышение доверия и восстановление доверия на фондовом рынке - ключевая задача. Я думаю, что мы должны возвращаться к раскрытию информации об эмитентах для компаний", - сказал он.

Чебесков отметил, что раскрытие информации для некоторых компаний может нести риски, но некоторым просто комфортно не отчитываться.

"Если честно говорить, некоторым компаниям, эмитентам нравится находиться в ситуации, когда информацию раскрывать не надо: меньше знают - меньше проблем, меньше вопросов. Для кого-то это более комфортная ситуация, когда ни перед кем, тем более перед миноритарными инвесторами, не нужно отчитываться. Но это, конечно, фундаментально неправильно и фундаментально плохо для рынка и экономики", - сказал он.

По его словам, практика показывает, что когда нет подотчетности большому количеству инвесторов, миноритарных инвесторов, то корпоративное управление начинает ухудшаться, эффективность работы компании начинает снижаться.

"Даже если сама компания хочет этого вначале, в итоге мы получаем, что компания начинает менее эффективно работать и все от этого страдают - как акционеры и менеджеры, так и в целом экономика", - пояснил Чебесков.

"Поэтому нужно найти сбалансированный подход по раскрытию информации для инвесторов. Без этого невозможно функционировать", - заключил он.

В марте 2022 года правительство выпустило постановление о праве компаний временно не раскрывать ряд сведений о себе, в частности, частично или в полном объеме свою отчетность и информацию о выпуске ценных бумаг, если это чревато для них введением санкций. Этот порядок был введен до 31 декабря 2022 года.

В начале сентября замминистра финансов Алексей Моисеев говорил, что Минфин считает целесообразным постепенно возвращаться к раскрытию компаниями и банками информации, но при этом придется учитывать санкционные риски. Он предположил, что вопрос параметров и перечня раскрытия информации может быть решен в течение осени, чтобы к моменту выхода у компаний годовых отчетов была системность.

22 сентября директор департамента корпоративных отношений Банка России Елена Курицына сообщила, что право эмитентов не раскрывать некоторую информацию может быть продлено и после декабря 2022 года, этот вопрос обсуждается, но также высказала мнение, что все же нужно возвращаться к полноценному раскрытию данных.